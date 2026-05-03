Бродячие собаки нападают на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал доклад
Следком возбудил уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Армянске на севере Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.05.2026
В Крыму стая бродячих собак нападает на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал доклад
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Армянске на севере Крыма. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Так, жители города сообщают, что профильные структуры, ответственные за организацию отлова безнадзорных собак в Армянске, бездействуют. Соответствующее обращение было отправлено в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте", уточнили в Информационном центре ведомства.
"На протяжении длительного времени на территории населенного пункта обитает большое количество животных, которые регулярно проявляют агрессию в отношении местных жителей и нападают на них. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению проблемы не принимается", – говорится в сообщении СК.
По данному факту начато уголовное производство. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования, а также принимаемых мерах по организации отлова безнадзорных животных в населенном пункте, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела о нападении бездомных собак
на людей в Феодосии.
