https://crimea.ria.ru/20260503/brodyachie-sobaki-napadayut-na-lyudey-v-armyanske--bastrykin-zatreboval-doklad-1155704878.html

Бродячие собаки нападают на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал доклад

Бродячие собаки нападают на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 03.05.2026

Бродячие собаки нападают на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал доклад

Следком возбудил уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Армянске на севере Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T14:43

2026-05-03T14:43

2026-05-03T14:43

новости крыма

армянск

бездомные собаки

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111100/18/1111001871_0:417:2898:2047_1920x0_80_0_0_85456238b27d9168d2e5639687ccb6eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Армянске на севере Крыма. Об этом сообщает информационный центр СК России.Так, жители города сообщают, что профильные структуры, ответственные за организацию отлова безнадзорных собак в Армянске, бездействуют. Соответствующее обращение было отправлено в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте", уточнили в Информационном центре ведомства.По данному факту начато уголовное производство. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования, а также принимаемых мерах по организации отлова безнадзорных животных в населенном пункте, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе мужчина ударил ногой собаку – МВД проводит проверкуКошачье кафе и площадка для игр: в Ялте строят приют для 100 кошекВ Крыму мужчина съел своих собак – возбуждено дело

армянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, армянск, бездомные собаки, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин