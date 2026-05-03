https://crimea.ria.ru/20260503/bessmertnyy-polk-proshel-po-vashingtonu-1155703402.html

Бессмертный полк прошел по Вашингтону

Бессмертный полк прошел по Вашингтону - РИА Новости Крым, 03.05.2026

Бессмертный полк прошел по Вашингтону

По случаю Дня Победы по улицам в центре Вашингтона прошла акция "Бессмертный полк", она собрала около сотни участников – как российских соотечественников, так и РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T17:08

2026-05-03T17:08

2026-05-03T17:08

сша

бессмертный полк

новости

память

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/03/1155705219_0:123:3132:1885_1920x0_80_0_0_fd7e914e0567e270e9a5579e8c2d0377.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. По случаю Дня Победы по улицам в центре Вашингтона прошла акция "Бессмертный полк", она собрала около сотни участников – как российских соотечественников, так и американцев, родившихся в США, передает корреспондент РИА Новости.Шествие с портретами ветеранов и участников Великой Отечественной войны, копиями Знамени Победы, российскими флагами и транспарантами началось от сквера Фаррагут неподалеку от Белого дома. Колонны продвигались под песни военных лет к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее Вашингтона.За безопасность участников по всему маршруту отвечали полицейские, которые следовали за участниками акции на автомобилях и велосипедах, уточняет сотрудник информагентства.Участники акции "Бессмертный полк" возложили цветы к памятному камню "Мурманск" у мемориала Второй мировой войны, а также к фреске, посвященной встрече союзников на Эльбе.Как рассказали корреспонденту РИА Новости частники и организаторы акции, они вышли несмотря на возможные провокации, потому что почитают память героев Великой Отечественной войны, с уважением относятся к России.При этом, по словам организатора акции, в этом году не было особых сложностей с согласованием мероприятия, местные власти пошли навстречу. На мероприятие, несмотря на возможные провокации, приехали не только жители Вашингтона, но и участники из других городов, включая Нью-Йорк и Майами.Пришедшая на "Бессмертный полк" с детьми Галина Харрис заявила РИА Новости, что старается сохранить память героев, воевавших в Великой Отечественной войне.По мнению американки Кайлы Пальфенчен, акция "Бессмертный полк" позволяет воздать должное жертвам Второй мировой войны не только со стороны Советского Союза, но и США, а те, кто выступают против шествия, плюют на память своих предков.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева рассказала, что акция "Бессмертный полк" набирает обороты за границей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фото нацистов в форме Красной армии: как атакуют сайт "Бессмертного полка"День Победы в Прибалтике: как уничтожали праздникКак пройдет всероссийская акция "Бессмертный полк" в этом году

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, бессмертный полк, новости, память, общество