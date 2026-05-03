Бессмертный полк прошел по Вашингтону - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Бессмертный полк прошел по Вашингтону
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. По случаю Дня Победы по улицам в центре Вашингтона прошла акция "Бессмертный полк", она собрала около сотни участников – как российских соотечественников, так и американцев, родившихся в США, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие с портретами ветеранов и участников Великой Отечественной войны, копиями Знамени Победы, российскими флагами и транспарантами началось от сквера Фаррагут неподалеку от Белого дома. Колонны продвигались под песни военных лет к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее Вашингтона.
За безопасность участников по всему маршруту отвечали полицейские, которые следовали за участниками акции на автомобилях и велосипедах, уточняет сотрудник информагентства.
Участники акции "Бессмертный полк" возложили цветы к памятному камню "Мурманск" у мемориала Второй мировой войны, а также к фреске, посвященной встрече союзников на Эльбе.
Как рассказали корреспонденту РИА Новости частники и организаторы акции, они вышли несмотря на возможные провокации, потому что почитают память героев Великой Отечественной войны, с уважением относятся к России.
При этом, по словам организатора акции, в этом году не было особых сложностей с согласованием мероприятия, местные власти пошли навстречу. На мероприятие, несмотря на возможные провокации, приехали не только жители Вашингтона, но и участники из других городов, включая Нью-Йорк и Майами.
Пришедшая на "Бессмертный полк" с детьми Галина Харрис заявила РИА Новости, что старается сохранить память героев, воевавших в Великой Отечественной войне.
"Мы стараемся сохранить память наших предков. Муж у меня американец, дети наполовину русские, поэтому мы учим их правильной стороне истории. Россию любим, уважаем, чтим память героев наших", – сказала участница шествия.
По мнению американки Кайлы Пальфенчен, акция "Бессмертный полк" позволяет воздать должное жертвам Второй мировой войны не только со стороны Советского Союза, но и США, а те, кто выступают против шествия, плюют на память своих предков.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева рассказала, что акция "Бессмертный полк" набирает обороты за границей.
