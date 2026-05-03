Беспилотник ВСУ ударил по машине с семьей: отец и сын погибли на месте
В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья – от удара отец и сын погибли на месте, женщина ранена, сообщил... РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T17:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья – от удара отец и сын погибли на месте, женщина ранена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.У женщины баротравма и минно-взрывная травма. В городской больнице Белгорода ей оказали необходимую помощь, проинформировал губернатор.Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что шесть мирных жителей получили ранения после атак украинских дронов в Белгородской области.1 мая Гладков также сообщал, что юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Ранее также в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.
Отец и сын погибли при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области
17:31 03.05.2026 (обновлено: 18:18 03.05.2026)