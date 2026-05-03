Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ ударил по машине с семьей: отец и сын погибли на месте - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260503/bespilotnik-vsu-udaril-po-mashine-s-semey-otets-i-syn-pogibli-na-meste-1155709189.html
Беспилотник ВСУ ударил по машине с семьей: отец и сын погибли на месте
Беспилотник ВСУ ударил по машине с семьей: отец и сын погибли на месте - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Беспилотник ВСУ ударил по машине с семьей: отец и сын погибли на месте
В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья – от удара отец и сын погибли на месте, женщина ранена, сообщил... РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T17:31
2026-05-03T18:18
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья – от удара отец и сын погибли на месте, женщина ранена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.У женщины баротравма и минно-взрывная травма. В городской больнице Белгорода ей оказали необходимую помощь, проинформировал губернатор.Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что шесть мирных жителей получили ранения после атак украинских дронов в Белгородской области.1 мая Гладков также сообщал, что юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Ранее также в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭСЦеленаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской областиОбломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a00146434a24a289c726cb9cdeeb34b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Беспилотник ВСУ ударил по машине с семьей: отец и сын погибли на месте

Отец и сын погибли при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области

17:31 03.05.2026 (обновлено: 18:18 03.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья – от удара отец и сын погибли на месте, женщина ранена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья: супружеская пара и их 21-летний сын. Мужчина и его сын от полученных тяжелых ранений скончались на месте", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
У женщины баротравма и минно-взрывная травма. В городской больнице Белгорода ей оказали необходимую помощь, проинформировал губернатор.
Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что шесть мирных жителей получили ранения после атак украинских дронов в Белгородской области.
1 мая Гладков также сообщал, что юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Ранее также в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС
Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области
Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
 
Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22В Симферополе ребенок оказался заперт в квартире – помощь оказали спасатели
19:10Погодный армагеддон обрушится на Крым: когда потеплеет на полуострове
18:56Воронцовский парк в Крыму посетят 2 миллиона туристов за год
18:28В Севастополе онкологи внедрили уникальную методику лечения рака
18:10Не только онлайн: Бессмертный полк пройдет в разных форматах в этом году
17:52В Ирландии хотят выселить из госжилья тысячи украинских беженцев
17:31Беспилотник ВСУ ударил по машине с семьей: отец и сын погибли на месте
17:16После обрушения рудника в Магаданской области под завалами нашли тела погибших
17:08Бессмертный полк прошел по Вашингтону
16:22Еще 75 беспилотников ликвидировали за 4 часа над семью регионами России
16:16Из-за ухудшения погоды в Севастополе остановят работу парома
16:11Новости СВО: армия России движется вперед и занимает выгодные рубежи
15:46Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро
15:10ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС
14:43Бродячие собаки нападают на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал доклад
14:14Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти
13:43В Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил его
13:12В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха
12:5252 беспилотника ликвидировали за 4 часа над восемью регионами России
12:40Транзит в Калининград приостановлен из-за ЧП на железной дороге в Литве
Лента новостейМолния