Археолог Бутягин возглавит экспедицию в Крыму
© Официальный канал Государственного Эрмитажа
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Археолог Александр Бутягин, который вернулся домой в Санкт-Петербург, рассказал журналистам, что намерен, как и прежде, возглавить Мирмекийскую экспедицию в Крыму. Кадры возвращения ученого опубликовала информационная служба "Вести". Бутягин признался, что "вынес урок" после своего задержания.
"Я действительно считал, что европейские страны, которые декларируют гуманитарные ценности, не будут участвовать в охоте на меня. Но Польша оказалась, как сказал мой адвокат, очень хорошим другом Украины", – признается ученый.
По его словам, "главный урок" его в том, что "декларируемые ценности", если говорить о политике, не всегда соответствуют реальным, поэтому надо быть очень внимательным, собираясь выезжать за рубеж.
Ранее археолог Александр Бутягин назвал свое задержание в Польше после чтения лекций в Европе плохим прецедентом для мирового права.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Как уточняло агентство "Белта" со ссылкой на КГБ Белоруссии, граждане РФ, Белоруссии и стран СНГ, в рамках обмена на белорусско-польской границе возвращены на Родину по формуле "пять на пять".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда безосновательным с юридической точки зрения.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело.
После освобождения российского археолога Александра Бутягина пресс-служба Эрмитажа сообщила, что по возвращению в Санкт-Петербург он продолжит научную и просветительскую работу.
