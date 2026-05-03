Какой сегодня праздник: 3 мая

В этот день в мире отмечают Всемирный день свободы печати. 81 год назад советские войска вышли к Эльбе. А еще была открыта Ямайка, изобретена шариковая ручка... РИА Новости Крым, 03.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В этот день в мире отмечают Всемирный день свободы печати. 81 год назад советские войска вышли к Эльбе. А еще была открыта Ямайка, изобретена шариковая ручка Паркера и создано российское общество Красного Креста.Что празднуют в миреС 1994 года 3 мая отмечают Всемирный день свободы печати. Дата была провозглашена Генассамблеей ООН в честь принятой несколькими годами ранее Виндхукской декларации о содействии развитию независимой африканской прессы.Двумя годами позже в этот день начали отмечать День молчания – ежегодную мирную акцию протеста, посвященную замалчиванию физического и морального насилия.Еще 3 мая во всем мире отмечают День Солнца, чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для существования на Земле.В России 3 мая с профессиональным праздником поздравляют кондитеров. Считается, что в этот день в СССР был учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.Знаменательные событияВ 1101 году князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, куда перевез из Чернигова чудотворную икону Богородицы Одигитрии (Путеводительницы), которая стала называться Смоленской иконой Богоматери.В 1494 году Христофор Колумб открыл остров, который назвал в честь королевской четы Островом Фердинанда и Изабеллы. Однако название не прижилось, и он попал на географические карты под своим местным названием – Ямайка.В 1867 году император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах под покровительством своей жены, императрицы Марии Александровны. Впоследствии оно было переименовано в Российское общество Красного Креста.В 1904 году изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.В 1937 году роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" получил Пулитцеровскую премию.3 мая 1945 года советские и американские войска вышли к Эльбе, оттеснив немецкую армию к переправе у Тангермюнде. Немецкие солдаты и офицеры, переправляясь через реку, сдавались в плен союзным войскам. Были освобождены города Виттенберг, Вильснак, Кайзерхоф, Цешин и другие.3 мая 1978 году был зарегистрирован первый случай отправки нежелательного рекламного сообщения. Спустя сорок лет реклама стала настоящим бедствием пользователей электронных почтовых ящиков. Именно этот день считается Днем рождения спама. В этот же день в 2004 году интернет-червь Sasser поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру.Кто родилсяВ 1314 году предположительно родился преподобный Сергий Радонежский, основатель и игумен Троице-Сергиевой Лавры.В 1469 году в этот день на свет появился итальянский государственный деятель, философ и мыслитель Никколо Макиавелли, автор знаменитых произведений "Государь" и "История Флоренции".В 1839 году родился русский публицист и богослов Николай Барсов, один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.В 1860 году родился шотландский физиолог Джон Скотт Холдейн, один из создателей учения о дыхании человека. Занимался изучением токсического действия окиси углерода на легкие, в результате разработал новый метод декомпрессии и создал основы профилактики кессонной болезни.В 1870 году родился русский художник Александр Бенуа, историк искусства, основатель и идеолог объединения "Мир искусства". Автор серии графических иллюстраций к поэме Александра Пушкина "Медный всадник".В 1902 году родился французский физик, лауреат Нобелевской премии Альфред Кастлер. Он открыл эффект оптической ориентации атомов. Своими работами завершил теорию лазеров и мазеров.В 1912 году родился американский органист Вирджил Фокс, известный как создатель современного органа.В 1939 году родился советский кинорежиссер Леонид Нечаев, автор многих детских кинофильмов и сказок, в том числе – "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку", "Питер Пэн", "Проданный смех", "Дюймовочка".Также в этот день родились 5-й премьер-министр Израиля Голда Меир, народные артисты РСФСР Федор Никитин и Елена Юнгер, российская писательница Татьяна Толстая, советские актрисы Наталья Андрейченко и Ксения Качалина, российский музыкант Юрий Наумов, российская телеведущая, певица и видеоблогер Ила Галич.

