52 беспилотника ликвидировали за 4 часа над восемью регионами России - РИА Новости Крым, 03.05.2026
52 беспилотника ликвидировали за 4 часа над восемью регионами России
Средства ПВО в первой половине дня воскресенья перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Средства ПВО в первой половине дня воскресенья перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.
12:52 03.05.2026 (обновлено: 12:57 03.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Средства ПВО в первой половине дня воскресенья перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

"В период с 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.

Вражеские дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.
