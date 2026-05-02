Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в Адлере
Звезду команды КВН "Утомленные солнцем" Елену Рыбалко насмерть сбила машина в Адлере, центре курортного района на юге Сочи. Об этом сообщается на странице... РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T15:53
Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в Адлере — ее сбила машина
15:22 02.05.2026 (обновлено: 15:53 02.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Звезду команды КВН "Утомленные солнцем" Елену Рыбалко насмерть сбила машина в Адлере, центре курортного района на юге Сочи. Об этом сообщается на странице команды в ВКонтакте.
"Звезда КВН Елена Рыбалко из команды "Утомленные солнцем" погибла в Адлере – ее сбила машина", – сказано в сообщении.
По информации Госавтоинспекции Сочи, в районе дома № 54 Адлерского района накануне, 1 мая поздно вечером, в 22 часа по московскому времени, иномарка сбила женщину-пешехода, которая скончалась от полученных травм.
"44-летний водитель автомобиля Toyota допустил наезд на женщину-пешехода 1973 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте", - сообщили в полиции.
В Госавтоинспекции добавили, что погибшая скончалась от полученных травм на месте ДТП во время реанимационных действий сотрудников скорой помощи.
