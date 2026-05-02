Водолазы проверяют дно пляжей в Севастополе: что сделают к лету
Пляжи Севастополя обследуют еще раз непосредственно перед купальным сезоном – Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Большинство пляжей Севастополя, которые примут гостей этим летом. уже обследованы водолазами, но непосредственно перед стартом купального сезона будет проведено повторное обследование. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев напомнил, что летом 2026 в Севастополе будет работать 26 официальных пляжей.
"На большей части пляжей водолазы уже исследовали морское дно прибрежной зоны, но перед стартом сезона будет повторное обследование", – сообщил губернатор в своем канале в мессенджере "Макс".
Он подчеркнул, что безопасность отдыхающих традиционно будут обеспечивать матросы-спасатели, на обучение которых договоры заключили уже большинство операторов.
© Telegram Михаил РазвожаевПляжи Севастополя готовят к лету
© Telegram Михаил Развожаев
Пляжи Севастополя готовят к лету
"Все операторы пляжей заключили договоры на анализ проб воды и песка, из них 50% уже направили образцы для исследований. Четверть операторов подали декларации в ГИМС МЧС России", – добавил Развожаев.
Сейчас, по его словам, в разгаре работы с инфраструктурой пляжей, которую к высокому сезону приводят в порядок. Ремонтируют и красят лавочки, навесы, раздевалки и душевые, обновляют покрытие перил, выравнивают и подсыпают песок.
© Telegram Михаил РазвожаевПляжи Севастополя готовят к лету
© Telegram Михаил Развожаев
Пляжи Севастополя готовят к лету
Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 июня заработают более 360 пляжных территорий.
© Telegram Михаил РазвожаевПляжи Севастополя готовят к лету
© Telegram Михаил Развожаев
Пляжи Севастополя готовят к лету
