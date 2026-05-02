https://crimea.ria.ru/20260502/vernut-imya-boytsa-kak-v-krymu-uvekovechivayut-pamyat-sovetskikh-voinov-1155580297.html

Вернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воинов

В преддверии празднования Дня Победы благодаря поисковым организациям восстанавливают имена и судьбы советских воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести... РИА Новости Крым, 02.05.2026

2026-05-02T09:21

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151925163_0:740:1920:1820_1920x0_80_0_0_3648a2fabe192475cb525520cd930b92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В преддверии празднования Дня Победы благодаря поисковым организациям восстанавливают имена и судьбы советских воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель военно-патриотического объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.Он отметил, что работа ведется в течение всего года по согласованию с Министерством обороны.Самой важной находкой руководитель отряда считает ту, которая может рассказать о владельце."Та, которая позволяет идентифицировать солдата, вернуть его имя для того, чтобы можно было найти родных и рассказать им о его судьбе и увековечить его память через столько времени", - подчеркнул Николай Шевченко.В 2025 году, по его информации, удалось идентифицировать семь бойцов Великой Отечественной войны.Удачным финалом завершилась история поиска в 2024 году, рассказал Николай Шевченко, когда девятого мая были обнаружены останки двух красноармейцев на территории Ленинского района. Больше года отряду потребовалось, чтобы найти родных одного из бойцов в Краснодарском крае. Большая дружная семья помнила о погибшем деде.Руководитель организации подчеркнул, что каждый раз, встречаясь с родственниками солдат, приходит понимание, что как бы это ни было сложно, какие бы препятствия не приходилось преодолевать, это именно то, ради чего они ведут свою деятельность."Пока есть люди, которые помнят, пока есть живые люди, которым это нужно - надо продолжать эту работу обязательно", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовВ Крыму в 2025 году обнаружили останки еще 15 бойцов Красной АрмииС верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

