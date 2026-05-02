Вернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воинов - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Вернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воинов
Вернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воинов - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Вернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воинов
В преддверии празднования Дня Победы благодаря поисковым организациям восстанавливают имена и судьбы советских воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести... РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T09:21
2026-05-02T09:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В преддверии празднования Дня Победы благодаря поисковым организациям восстанавливают имена и судьбы советских воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель военно-патриотического объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.Он отметил, что работа ведется в течение всего года по согласованию с Министерством обороны.Самой важной находкой руководитель отряда считает ту, которая может рассказать о владельце."Та, которая позволяет идентифицировать солдата, вернуть его имя для того, чтобы можно было найти родных и рассказать им о его судьбе и увековечить его память через столько времени", - подчеркнул Николай Шевченко.В 2025 году, по его информации, удалось идентифицировать семь бойцов Великой Отечественной войны.Удачным финалом завершилась история поиска в 2024 году, рассказал Николай Шевченко, когда девятого мая были обнаружены останки двух красноармейцев на территории Ленинского района. Больше года отряду потребовалось, чтобы найти родных одного из бойцов в Краснодарском крае. Большая дружная семья помнила о погибшем деде.Руководитель организации подчеркнул, что каждый раз, встречаясь с родственниками солдат, приходит понимание, что как бы это ни было сложно, какие бы препятствия не приходилось преодолевать, это именно то, ради чего они ведут свою деятельность."Пока есть люди, которые помнят, пока есть живые люди, которым это нужно - надо продолжать эту работу обязательно", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовВ Крыму в 2025 году обнаружили останки еще 15 бойцов Красной АрмииС верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бой
крым, военно-патриотическое поисковое объединение "крым-поиск", поисковые работы, история, память, керчь, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, николай шевченко
Вернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воинов

В Крыму установили личности семи погибших за освобождение полуострова советских солдат

09:21 02.05.2026
 
© Фото предоставил командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой. На Керченском полуострове поисковики обнаружили останки бойца Красной армии
На Керченском полуострове поисковики обнаружили останки бойца Красной армии
© Фото предоставил командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В преддверии празднования Дня Победы благодаря поисковым организациям восстанавливают имена и судьбы советских воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель военно-патриотического объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.
Он отметил, что работа ведется в течение всего года по согласованию с Министерством обороны.

"Самый большой акцент ставится на Керченском полуострове, начиная от Феодосии и кончая самой восточной точкой Крыма — мысом Фонарь. Работы по боевым действиям ведутся как с 41-го года, так и Керченской оборонительной операции 42-го года, так и операции Керченско-Эльтигенской по освобождению Крыма. То есть, мы охватываем весь диапазон боевых действий на территории Керченского полуострова", - сказал он.

Самой важной находкой руководитель отряда считает ту, которая может рассказать о владельце.
"Та, которая позволяет идентифицировать солдата, вернуть его имя для того, чтобы можно было найти родных и рассказать им о его судьбе и увековечить его память через столько времени", - подчеркнул Николай Шевченко.
В 2025 году, по его информации, удалось идентифицировать семь бойцов Великой Отечественной войны.
"Пять из них - полностью, два у нас установлены частично, еще продолжаются работы", - поделился он.
Удачным финалом завершилась история поиска в 2024 году, рассказал Николай Шевченко, когда девятого мая были обнаружены останки двух красноармейцев на территории Ленинского района. Больше года отряду потребовалось, чтобы найти родных одного из бойцов в Краснодарском крае. Большая дружная семья помнила о погибшем деде.
"В этом году, в апреле в преддверии Дня освобождения Крыма, Дня освобождения Керченского полуострова и Города-Героя Керчи мы решили посетить внучку бойца в Краснодаре и совместно с поисковиками и с представителями прессы поехали к ней в гости, чтобы передать ей вещи, которые принадлежали ее дедушке, найденные с останками - солдатский медальон, записку, котелок, кружку, монетки, которые были с ним", - рассказал он.
Руководитель организации подчеркнул, что каждый раз, встречаясь с родственниками солдат, приходит понимание, что как бы это ни было сложно, какие бы препятствия не приходилось преодолевать, это именно то, ради чего они ведут свою деятельность.
"Пока есть люди, которые помнят, пока есть живые люди, которым это нужно - надо продолжать эту работу обязательно", - заключил он.
Работа поисковиков в Старокарантинских каменоломнях в Керчи
4 марта, 19:25
Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
 
КрымВоенно-патриотическое поисковое объединение "Крым-поиск"Поисковые работыИсторияПамятьКерчьКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаКрым в истории: секреты, факты, фотоНовости КрымаНиколай Шевченко
 
