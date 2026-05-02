В субботу в Крыму прольются дожди и усилится ветер - РИА Новости Крым, 02.05.2026
В субботу в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков, днем местами пройдут дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами усилится до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха понизится до +1…6, в степных и предгорных районах до заморозков -2, дневная составит +11…15, в горах +3…8", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +11…13.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +11...13.
Дождливо будет на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +2 до +6, днем потеплеет до +14 градусов.
