В субботу в Крыму прольются дожди и усилится ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым . В субботу в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.

"Погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков, днем местами пройдут дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами усилится до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха понизится до +1…6, в степных и предгорных районах до заморозков -2, дневная составит +11…15, в горах +3…8", - уточнили синоптики.

Дождливо будет на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +2 до +6, днем потеплеет до +14 градусов.