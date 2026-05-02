В США 1 мая прошел "праздник неповиновения" – чего ждать Трампу к осени - РИА Новости Крым, 02.05.2026
В США 1 мая прошел "праздник неповиновения" – чего ждать Трампу к осени
В США 1 мая прошел "праздник неповиновения" – чего ждать Трампу к осени
Из-за авантюры в Иране президента США Дональда Трампа ждет большое протестное лето, накал которого показал "праздник неповиновения" 1 мая с тысячами... РИА Новости Крым, 02.05.2026
В США 1 мая прошел "праздник неповиновения" – чего ждать Трампу к осени

Обстановка в США будет дестабилизироваться с приближением выборов в Конгресс – политолог

09:45 02.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Из-за авантюры в Иране президента США Дональда Трампа ждет большое протестное лето, накал которого показал "праздник неповиновения" 1 мая с тысячами демонстрантов. Обстановка будет дестабилизироваться с приближением выборов в Конгресс, и если Ормузский пролив до осени останется перекрытым и цены на нефть продолжат расти, положение команды Трампа станет критическим. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
В США 1 мая прошли протестные акции под общим называнием "праздник неповиновения", на котором около 600 уличных организаций Демпартии провели 3,5 тысячи демонстраций по всей стране, отмечает Дудаков.
По мнению политолога, произошедшее – это своего рода "смотрины в преддверии большого протестного лета", которое по своему накалу страстей имеет все шансы превзойти 2020 год с BLM (Black Lives Matter, "Жизни черных имеют значение", общественное движение против расизма и насилия в отношении темнокожих – ред.), считает эксперт.
"Команда Трампа хотела устроить "праздник американизма" с 250-летним юбилеем и ЧМ по футболу. Но уже сейчас очевидно, что эти планы сорваны топливным кризисом, войной в Иране и падением рейтингов Трампа", – отмечает Дудаков в своем канале в мессенджере "Макс".
Хотя прошло всего два месяца с начала конфликта, согласно последним опросам, среди американцев авантюра Трампа в Иране уже стала так же непопулярна, как война во Вьетнаме в 1971 году и оккупация Ирака в 2006-м, добавил он. По мнению Дудакова, на такое положение дел повлиял и раскол общества США, "и травматический опыт предыдущих провальных операций на Ближнем Востоке".
При этом всего 8% американцев считают, что удары по Ирану остановили его ядерную программу, а 60% населения США уверены, что эта война сделала более вероятным наступление рецессии, которую спровоцирует энергетический шок, и если так будет, то это добьет рейтинги Трампа, полагает эксперт.
Так или иначе обстановка внутри США теперь будет все больше дестабилизироваться с приближением выборов в Конгресс, уверен Дудаков.
"А демократы ради мобилизации протестного электората уже обещают запустить процедуру импичмента Трампа в 2027 году. То ли еще будет, если Ормуз до осени останется перекрытым, а цены на нефть уйдут на 200 долларов за баррель. Тогда положение команды Трампа станет критическим", – заключил американист.
Какая цена на нефть вызовет рецессию мировой экономики и что будет в России
Накануне Белый дом уведомил конгресс США о том, что считает операцию против Ирана завершенной. В своем письме президент Дональд Трамп отметил при этом, что "военное министерство продолжает при необходимости и по мере целесообразности корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах".
МненияМалек ДудаковПолитикаВ миреСШАДональд Трамп
 
