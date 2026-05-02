В Севастополе пьяный мотоциклист полчаса уходил от полицейской погони
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
В Севастополе пьяный мотоциклист полчаса уходил от полицейской погони
В Севастополе нетрезвый после празднования Дня Труда мотоциклист без прав полчаса уходил от полицейской погони и чуть не сбил детей. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 02.05.2026
В Севастополе пьяный мотоциклист полчаса уходил от полицейской погони

В Севастополе пьяный мотоциклист полчаса уходил от полицейской погони по встречке и дворам

18:41 02.05.2026 (обновлено: 19:18 02.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе нетрезвый после празднования Дня Труда мотоциклист без прав полчаса уходил от полицейской погони и чуть не сбил детей. Об этом сообщили в полиции города.
Отмечается, что подозрительного мотоциклиста сотрудники Госавтоинспекции подметили в Гагаринском районе, на законное требование автоинспекторов мужчина не отреагировал – началась погоня.
"В ходе преследования водитель вылетал на встречную полосу, на большой скорости двигался по дворам, не обращал внимание на дорожные знаки и противостоял встречному потоку на дороге с односторонним движением. Апогеем безрассудства стал момент, когда он едва не сбил несовершеннолетних, переходивших дорогу", – рассказали в полиции Севастополя.
Опасная гонка продлилась полчаса, после чего злоумышленника догнали.
Инспекторам 31-летний задержанный рассказал, что выпил 1,5 литра пива по случаю Дня Труда "и поехал кататься". Выяснилось также, что катался он без прав и водительское удостоверение никогда не получал.
"Нарушителем оказался ранее судимый за грабеж и вымогательство 31-летний житель Новосибирской области", – добавили в ведомстве.
Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП
От медицинского освидетельствования мужчина отказался, чем пополнил перечень совершенных нарушений.
Таким образом, в отношении мужчины составлены административные материалы в соответствии сразу с несколькими статьями КоАП: "Неостановка по требованию инспектора", "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции", "Управление незарегистрированным транспортом", "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением", "Выезд на встречную полосу" и "Отказ от медосвидетельствования".
До принятия судом решения правонарушитель арестован сроком до 2 суток.
