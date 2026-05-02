В Севастополе пьяный мотоциклист полчаса уходил от полицейской погони

В Севастополе нетрезвый после празднования Дня Труда мотоциклист без прав полчаса уходил от полицейской погони и чуть не сбил детей. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 02.05.2026

2026-05-02T18:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе нетрезвый после празднования Дня Труда мотоциклист без прав полчаса уходил от полицейской погони и чуть не сбил детей. Об этом сообщили в полиции города.Отмечается, что подозрительного мотоциклиста сотрудники Госавтоинспекции подметили в Гагаринском районе, на законное требование автоинспекторов мужчина не отреагировал – началась погоня.Опасная гонка продлилась полчаса, после чего злоумышленника догнали.Инспекторам 31-летний задержанный рассказал, что выпил 1,5 литра пива по случаю Дня Труда "и поехал кататься". Выяснилось также, что катался он без прав и водительское удостоверение никогда не получал."Нарушителем оказался ранее судимый за грабеж и вымогательство 31-летний житель Новосибирской области", – добавили в ведомстве.Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТПОт медицинского освидетельствования мужчина отказался, чем пополнил перечень совершенных нарушений.Таким образом, в отношении мужчины составлены административные материалы в соответствии сразу с несколькими статьями КоАП: "Неостановка по требованию инспектора", "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции", "Управление незарегистрированным транспортом", "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением", "Выезд на встречную полосу" и "Отказ от медосвидетельствования".До принятия судом решения правонарушитель арестован сроком до 2 суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в Адлере В Севастополе перекрывают въезд на одну из площадей

