В Севастополе пьяный мотоциклист полчаса уходил от полицейской погони
2026-05-02T18:41
В Севастополе пьяный мотоциклист полчаса уходил от полицейской погони по встречке и дворам
В Севастополе нетрезвый после празднования Дня Труда мотоциклист без прав полчаса уходил от полицейской погони и чуть не сбил детей. Об этом сообщили
в полиции города.
Отмечается, что подозрительного мотоциклиста сотрудники Госавтоинспекции подметили в Гагаринском районе, на законное требование автоинспекторов мужчина не отреагировал – началась погоня.
"В ходе преследования водитель вылетал на встречную полосу, на большой скорости двигался по дворам, не обращал внимание на дорожные знаки и противостоял встречному потоку на дороге с односторонним движением. Апогеем безрассудства стал момент, когда он едва не сбил несовершеннолетних, переходивших дорогу", – рассказали в полиции Севастополя.
Опасная гонка продлилась полчаса, после чего злоумышленника догнали.
Инспекторам 31-летний задержанный рассказал, что выпил 1,5 литра пива по случаю Дня Труда "и поехал кататься". Выяснилось также, что катался он без прав и водительское удостоверение никогда не получал.
"Нарушителем оказался ранее судимый за грабеж и вымогательство 31-летний житель Новосибирской области", – добавили в ведомстве.
От медицинского освидетельствования мужчина отказался, чем пополнил перечень совершенных нарушений.
Таким образом, в отношении мужчины составлены административные материалы в соответствии сразу с несколькими статьями КоАП: "Неостановка по требованию инспектора", "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции", "Управление незарегистрированным транспортом", "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением", "Выезд на встречную полосу" и "Отказ от медосвидетельствования".
До принятия судом решения правонарушитель арестован сроком до 2 суток.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
