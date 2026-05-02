В Севастополе перекрывают въезд на одну из площадей - РИА Новости Крым, 02.05.2026

2026-05-02T11:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Севастополе с 4 мая перекроют въезд на площадь 50-летия СССР. Ограничения движения вводятся в связи с началом активной фазы работ по созданию филиала Национального центра "Россия" на базе одноименного кинотеатра. Об этом сообщили в правительстве города.Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом вводимых изменений."Кроме того, строители предупреждают пешеходов о том, что проход по территории, на которой проводятся работы – это нарушение правил безопасности. Берегите себя и не пытайтесь проникнуть за ограждение", – добавили в правительстве.Подчеркивается, что ограничения временные и будут действовать на период проведения ремонтных работ.Ранее, в марте, на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя, комментируя проект модернизации кинотеатра "Россия", в котором разместится филиал одноименного национального центра, Михаил Развожаев отметил, что новое здание этого учреждения в Севастополе может появиться в центре города – на мысе Хрустальном.

