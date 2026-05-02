В Севастополе перекрывают въезд на одну из площадей
В Севастополе перекрывают въезд на одну из площадей - РИА Новости Крым, 02.05.2026
В Севастополе перекрывают въезд на одну из площадей
Севастополе с 4 мая перекроют въезд на площадь 50-летия СССР. Ограничения движения вводятся в связи с началом активной фазы работ по созданию филиала... РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T11:50
2026-05-02T11:50
2026-05-02T11:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Севастополе с 4 мая перекроют въезд на площадь 50-летия СССР. Ограничения движения вводятся в связи с началом активной фазы работ по созданию филиала Национального центра "Россия" на базе одноименного кинотеатра. Об этом сообщили в правительстве города.Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом вводимых изменений."Кроме того, строители предупреждают пешеходов о том, что проход по территории, на которой проводятся работы – это нарушение правил безопасности. Берегите себя и не пытайтесь проникнуть за ограждение", – добавили в правительстве.Подчеркивается, что ограничения временные и будут действовать на период проведения ремонтных работ.Ранее, в марте, на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя, комментируя проект модернизации кинотеатра "Россия", в котором разместится филиал одноименного национального центра, Михаил Развожаев отметил, что новое здание этого учреждения в Севастополе может появиться в центре города – на мысе Хрустальном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Филиал Национального центра "Россия" в Севастополе: как изменится площадьГод открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 году
новости крыма, севастополь, новости севастополя, крым, дороги крыма, дороги, правительство севастополя
В Севастополе перекрывают въезд на одну из площадей
В Севастополе въезд на площадь 50-летия СССР перекрывают с 4 мая – правительство
11:50 02.05.2026 (обновлено: 11:51 02.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Севастополе с 4 мая перекроют въезд на площадь 50-летия СССР. Ограничения движения вводятся в связи с началом активной фазы работ по созданию филиала Национального центра "Россия" на базе одноименного кинотеатра. Об этом сообщили в правительстве города.
"Начинается активная стадия работ по реализации проекта по созданию филиала Национального центра "Россия" в Севастополе – с 4 мая на площади 50-летия СССР будут проходить работы по демонтажу кровли и фасада здания бывшего кинотеатра "Россия". В связи с проведением строительных работ, въезд на площадь... будет перекрыт", – сказано в сообщении.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом вводимых изменений.
"Кроме того, строители предупреждают пешеходов о том, что проход по территории, на которой проводятся работы – это нарушение правил безопасности. Берегите себя и не пытайтесь проникнуть за ограждение", – добавили в правительстве.
Подчеркивается, что ограничения временные и будут действовать на период проведения ремонтных работ.
Ранее, в марте, на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя, комментируя проект модернизации кинотеатра "Россия", в котором разместится филиал одноименного национального центра, Михаил Развожаев отметил
, что новое здание этого учреждения в Севастополе может появиться в центре города – на мысе Хрустальном.
