В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 02.05.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев призвал всех срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 02.05.2026
20:48 02.05.2026 (обновлено: 20:49 02.05.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев призвал всех срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале Мах.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках серен необходимо немедленно проследовать в убежища, заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в жилищах и зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
