В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии

В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии - РИА Новости Крым, 02.05.2026

В Крыму 35-летний курьер мошенников осужден на два с половиной года исправительной колонии за причастность к обману людей, потерявших более 1,7 миллиона рублей. РИА Новости Крым, 02.05.2026

2026-05-02T15:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 35-летний курьер мошенников осужден на два с половиной года исправительной колонии за причастность к обману людей, потерявших более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре РК.Отмечается, что реальное лишение свободы было назначено Верховным судом республики по требованию прокурора, тогда как ранее районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве, приговорив его к трем годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.Как установил суд, 35-летний крымчанин вступил в сговор с преступным сообществом, испытывая материальные трудности. Кураторы мужчины звонили пожилым людям и выманивали у них деньги по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", обещая содействия их близким, якобы виновным в аварии. За время "работы" на мошенников осужденный успел побывать в домах трех обманутых граждан, от которых "получил более 1,7 млн рублей, часть из которых оставил себе, а остальное перевел на счета кураторов".Ранее в Севастополе осудили на 7 лет колонии курьера мошенников, который успел поучаствовать в обмане пенсионеров на 8 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магия кольца: в Севастополе задержали цыганку после "обряда с порчей" 50 тысяч за воздух: крымчанин "продал" знакомому несуществующие права Миллионные аферы с жильем в Севастополе - вскрылись новые факты

