Рейтинг@Mail.ru
В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260502/v-krymu-kurer-moshennikov-poluchil-realnyy-srok-v-kolonii-1155693936.html
В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии
В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии - РИА Новости Крым, 02.05.2026
В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии
В Крыму 35-летний курьер мошенников осужден на два с половиной года исправительной колонии за причастность к обману людей, потерявших более 1,7 миллиона рублей. РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T15:02
2026-05-02T15:03
новости
новости крыма
крым
происшествия
мошенничество
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 35-летний курьер мошенников осужден на два с половиной года исправительной колонии за причастность к обману людей, потерявших более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре РК.Отмечается, что реальное лишение свободы было назначено Верховным судом республики по требованию прокурора, тогда как ранее районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве, приговорив его к трем годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.Как установил суд, 35-летний крымчанин вступил в сговор с преступным сообществом, испытывая материальные трудности. Кураторы мужчины звонили пожилым людям и выманивали у них деньги по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", обещая содействия их близким, якобы виновным в аварии. За время "работы" на мошенников осужденный успел побывать в домах трех обманутых граждан, от которых "получил более 1,7 млн рублей, часть из которых оставил себе, а остальное перевел на счета кураторов".Ранее в Севастополе осудили на 7 лет колонии курьера мошенников, который успел поучаствовать в обмане пенсионеров на 8 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магия кольца: в Севастополе задержали цыганку после "обряда с порчей" 50 тысяч за воздух: крымчанин "продал" знакомому несуществующие права Миллионные аферы с жильем в Севастополе - вскрылись новые факты
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, происшествия, мошенничество, прокуратура республики крым
В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии

В Крыму курьер мошенников осужден на 2,5 года за обман людей более 1,7 млн рублей

15:02 02.05.2026 (обновлено: 15:03 02.05.2026)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 35-летний курьер мошенников осужден на два с половиной года исправительной колонии за причастность к обману людей, потерявших более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре РК.
Отмечается, что реальное лишение свободы было назначено Верховным судом республики по требованию прокурора, тогда как ранее районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве, приговорив его к трем годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
"Прокурор не согласился с назначенным наказанием, обжаловав приговор. Судебная коллегия поддержала доводы прокуратуры, виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сказано в сообщении.
Как установил суд, 35-летний крымчанин вступил в сговор с преступным сообществом, испытывая материальные трудности. Кураторы мужчины звонили пожилым людям и выманивали у них деньги по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", обещая содействия их близким, якобы виновным в аварии. За время "работы" на мошенников осужденный успел побывать в домах трех обманутых граждан, от которых "получил более 1,7 млн рублей, часть из которых оставил себе, а остальное перевел на счета кураторов".
Ранее в Севастополе осудили на 7 лет колонии курьера мошенников, который успел поучаствовать в обмане пенсионеров на 8 млн рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Магия кольца: в Севастополе задержали цыганку после "обряда с порчей"
50 тысяч за воздух: крымчанин "продал" знакомому несуществующие права
Миллионные аферы с жильем в Севастополе - вскрылись новые факты
 
НовостиНовости КрымаКрымПроисшествияМошенничествоПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26Подростки выстрелили в 14-летнего мальчика у ТРЦ в Петербурге
15:42Папа Римский принял отставку главы католиков России
15:22Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в Адлере
15:0910-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани
15:02В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии
14:43ПВО сбила 123 украинских беспилотника над регионами России
14:26На Кубани вода заливается в дома: за сутки выпало 36 мм осадков
14:05Что показала Украине страшная трагедия в Одессе 2 мая 2014 года
13:53Водолазы проверяют дно пляжей в Севастополе: что сделают к лету
13:29Разбиты бригады ВСУ и полк БПЛА: армия России ликвидировала 1195 боевиков
12:51Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован
12:41Черный день русской истории: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе
12:10Армия России установила контроль над Миропольем в Сумской области
11:50В Севастополе перекрывают въезд на одну из площадей
11:32День битвы за Хогвартс: книги о Гарри Поттере читал каждый третий россиянин
11:06Босфорский пролив закрыли для судоходства
10:44В начале был жест: памяти Майи Плисецкой
10:01На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение
09:45В США 1 мая прошел "праздник неповиновения" – чего ждать Трампу к осени
09:21Вернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воинов
Лента новостейМолния