В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии

В Крыму курьер мошенников осужден на 2,5 года за обман людей более 1,7 млн рублей
15:02 02.05.2026 (обновлено: 15:03 02.05.2026)
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 35-летний курьер мошенников осужден на два с половиной года исправительной колонии за причастность к обману людей, потерявших более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре РК.
Отмечается, что реальное лишение свободы было назначено Верховным судом республики по требованию прокурора, тогда как ранее районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве, приговорив его к трем годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
"Прокурор не согласился с назначенным наказанием, обжаловав приговор. Судебная коллегия поддержала доводы прокуратуры, виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сказано в сообщении.
Как установил суд, 35-летний крымчанин вступил в сговор с преступным сообществом, испытывая материальные трудности. Кураторы мужчины звонили пожилым людям и выманивали у них деньги по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", обещая содействия их близким, якобы виновным в аварии. За время "работы" на мошенников осужденный успел побывать в домах трех обманутых граждан, от которых "получил более 1,7 млн рублей, часть из которых оставил себе, а остальное перевел на счета кураторов".
Ранее в Севастополе осудили на 7 лет колонии курьера мошенников, который успел поучаствовать в обмане пенсионеров на 8 млн рублей.
