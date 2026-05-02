2026-05-02T08:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В горах Крыма спасли трех заблудившихся туристов. Об этом сообщили в Крымском главке МЧС.
"1 мая 2026 года в 23:27 в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о том, что в с. Краснокаменка муниципального округа Феодосия в районе Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря заблудились трое парней и самостоятельно найти дорогу не могут. Требуется помощь спасателей. Зарегистрированы на сайте МЧС не были", - говорится в сообщении.
На помощь выдвинулись спасатели части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с отрядом "КРЫМ-СПАС".
По прибытии к месту происшествия спасатели провели мероприятия по поиску парней, а затем благополучно сопроводили в безопасное место. Туристы в медицинской помощи не нуждались.
Всего для поисковых работ было привлечено от МЧС 6 человека и 2 единица техники.
Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов. Во время регистрации, в подразделениях поисково-спасательной службы помогут подготовиться к туристическому походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте.
При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону: "101" и "112" - единый номер вызова экстренных оперативных служб; Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым - 8 (3652) 55-09-04.
