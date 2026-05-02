Тревожные звонки: экспет оценил ситуацию в Бразилии – важной стране БРИКС - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Тревожные звонки: экспет оценил ситуацию в Бразилии – важной стране БРИКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Президент важной для БРИКС страны – Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва потерпел политическое и имиджевое поражение дважды за сутки. Это успехи проамериканских сил, и они являются тревожными звонками в преддверии выборной кампании в стране. Так считает российский общественный и политический деятель и публицист Николай Стариков.
В Бразилии в октябре пройдут выборы президента и парламента, а это страна – важная часть БРИКС, и еще недавно она была на пятом месте по продажам нефти в Китай, напомнил Стариков.
"Поэтому итоги выборов в этой стране крайне важны для мировой политики", – написал он в комментарии о ситуации в своем канале в "Макс".
Тем временем в числе свежих бразильских новостей – принятие конгрессом решения, которое позволит сократить тюремный срок экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару с 27 лет до 2 лет, отметил он.
Бразильский парламент проголосовал за закон о значительном сокращении наказания для осужденных за беспорядки января 2023 года, преодолев президентское вето, подчеркивает эксперт, и это не есть хорошо для действующей власти.
"Тогда сторонники Болсонару после подведения итогов выборов штурмовали правительственные здания, а он сам не признал их результаты. В Бразилии эти события трактуют, как попытку государственного переворота, отсюда и такая строгость наказаний", – отметил Стариков.
Он обратил внимание на то, что это уже "второе поражение нынешнего президента Лулы в течение суток: вечером 29 апреля cенат Бразилии впервые за несколько десятилетий отклонил кандидата, которого глава государства выдвинул в Верховный суд.
"Это тревожные звонки накануне выборной кампании", – считает эксперт.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
