Тревожные звонки: экспет оценил ситуацию в Бразилии – важной стране БРИКС
РИА Новости Крым, 02.05.2026
Тревожные звонки: экспет оценил ситуацию в Бразилии – важной стране БРИКС
Президент важной для БРИКС страны – Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва потерпел политическое и имиджевое поражение дважды за сутки. Это успехи проамериканских... РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T21:45
2026-05-02T21:45
2026-05-02T21:45
бразилия
николай стариков
луис инасиу да силва
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Президент важной для БРИКС страны – Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва потерпел политическое и имиджевое поражение дважды за сутки. Это успехи проамериканских сил, и они являются тревожными звонками в преддверии выборной кампании в стране. Так считает российский общественный и политический деятель и публицист Николай Стариков.В Бразилии в октябре пройдут выборы президента и парламента, а это страна – важная часть БРИКС, и еще недавно она была на пятом месте по продажам нефти в Китай, напомнил Стариков.Тем временем в числе свежих бразильских новостей – принятие конгрессом решения, которое позволит сократить тюремный срок экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару с 27 лет до 2 лет, отметил он.Бразильский парламент проголосовал за закон о значительном сокращении наказания для осужденных за беспорядки января 2023 года, преодолев президентское вето, подчеркивает эксперт, и это не есть хорошо для действующей власти.Он обратил внимание на то, что это уже "второе поражение нынешнего президента Лулы в течение суток: вечером 29 апреля cенат Бразилии впервые за несколько десятилетий отклонил кандидата, которого глава государства выдвинул в Верховный суд."Это тревожные звонки накануне выборной кампании", – считает эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь и Киев – Николай Стариков назвал два одинаково русских города Из русских хотят сделать нерусских – писатель о происходящем на Украине Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
бразилия
бразилия, в мире, политика, николай стариков, мнения, луис инасиу да силва
Тревожные звонки: экспет оценил ситуацию в Бразилии – важной стране БРИКС
В Бразилии укореняется успех проамериканских сил в Бразилии – Стариков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Президент важной для БРИКС страны – Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва потерпел политическое и имиджевое поражение дважды за сутки. Это успехи проамериканских сил, и они являются тревожными звонками в преддверии выборной кампании в стране. Так считает российский общественный и политический деятель и публицист Николай Стариков.
В Бразилии в октябре пройдут выборы президента и парламента, а это страна – важная часть БРИКС, и еще недавно она была на пятом месте по продажам нефти в Китай, напомнил Стариков.
"Поэтому итоги выборов в этой стране крайне важны для мировой политики", – написал он в комментарии о ситуации в своем канале в "Макс".
Тем временем в числе свежих бразильских новостей – принятие конгрессом решения, которое позволит сократить тюремный срок экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару с 27 лет до 2 лет, отметил он.
Бразильский парламент проголосовал за закон о значительном сокращении наказания для осужденных за беспорядки января 2023 года, преодолев президентское вето, подчеркивает эксперт, и это не есть хорошо для действующей власти.
"Тогда сторонники Болсонару после подведения итогов выборов штурмовали правительственные здания, а он сам не признал их результаты. В Бразилии эти события трактуют, как попытку государственного переворота, отсюда и такая строгость наказаний", – отметил Стариков.
Он обратил внимание на то, что это уже "второе поражение нынешнего президента Лулы в течение суток: вечером 29 апреля cенат Бразилии впервые за несколько десятилетий отклонил кандидата, которого глава государства выдвинул в Верховный суд.
"Это тревожные звонки накануне выборной кампании", – считает эксперт.
