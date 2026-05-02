Тревожные звонки: экспет оценил ситуацию в Бразилии – важной стране БРИКС - РИА Новости Крым, 02.05.2026

2026-05-02T21:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Президент важной для БРИКС страны – Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва потерпел политическое и имиджевое поражение дважды за сутки. Это успехи проамериканских сил, и они являются тревожными звонками в преддверии выборной кампании в стране. Так считает российский общественный и политический деятель и публицист Николай Стариков.В Бразилии в октябре пройдут выборы президента и парламента, а это страна – важная часть БРИКС, и еще недавно она была на пятом месте по продажам нефти в Китай, напомнил Стариков.Тем временем в числе свежих бразильских новостей – принятие конгрессом решения, которое позволит сократить тюремный срок экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару с 27 лет до 2 лет, отметил он.Бразильский парламент проголосовал за закон о значительном сокращении наказания для осужденных за беспорядки января 2023 года, преодолев президентское вето, подчеркивает эксперт, и это не есть хорошо для действующей власти.Он обратил внимание на то, что это уже "второе поражение нынешнего президента Лулы в течение суток: вечером 29 апреля cенат Бразилии впервые за несколько десятилетий отклонил кандидата, которого глава государства выдвинул в Верховный суд."Это тревожные звонки накануне выборной кампании", – считает эксперт.

