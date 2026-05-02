https://crimea.ria.ru/20260502/shturmoviki-vsu-ustroili-myatezh-iz-za-prikazov-i-rasstrelyali-kapitana-1155696330.html
Штурмовики ВСУ устроили мятеж из-за приказов и расстреляли капитана
2026-05-02T19:16
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
харьковская область
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137264006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_073c8d9d4b8c589aa21cebe175c3bc7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Военнослужащие штурмового отряда ВСУ в ходе вооруженного мятежа на подконтрольной Киеву территории в Харьковской области расстреляли капитана спецподразделения, приказы которого не желали выполнять. Об этом сообщает УВД российской администрации Харьковской области, пишет РИА Новости.Сообщается, что инцидент произошел 20 апреля в районе населенного пункта Малая Шапковка в Купянском районе Харьковской области. Конфликт, предварительно, разгорелся из-за нежелания украинских военнослужащих выполнять приказы капитана, который координировал действия штурмовых групп.Отмечается, что мятеж перерос в вооруженную схватку, в ходе которой капитан спецподразделения ВСУ Сергей Маловичко был убит.В ходе проведения СВО случая неподчинения в армии Украины имели место неоднократно. Так, еще летом 2022 года боевики "Кракена" отказались выдвигаться в ДНР по приказу. А осенью 2023 года морская пехота ВСУ отказалась десантироваться на берегу Днепра.В 2023 году на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих Украины.Известны также случаи массовой сдачи в плен военнослужащих ВСУ российским подразделениям в разных районах.
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137264006_176:0:1104:696_1920x0_80_0_0_d5647051c4efb77fd413f9ceadb93ba8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Военнослужащие штурмового отряда ВСУ в ходе вооруженного мятежа на подконтрольной Киеву территории в Харьковской области расстреляли капитана спецподразделения, приказы которого не желали выполнять. Об этом сообщает УВД российской администрации Харьковской области, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел 20 апреля в районе населенного пункта Малая Шапковка в Купянском районе Харьковской области. Конфликт, предварительно, разгорелся из-за нежелания украинских военнослужащих выполнять приказы капитана, который координировал действия штурмовых групп.
"Произошел вооруженный мятеж среди личного состава сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких бригад вооруженных формирований Украины", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что мятеж перерос в вооруженную схватку, в ходе которой капитан спецподразделения ВСУ Сергей Маловичко был убит.
"Подчиненные нанесли Маловичко несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью", – уточняется в сообщении.
В ходе проведения СВО случая неподчинения в армии Украины имели место неоднократно. Так, еще летом 2022 года боевики "Кракена" отказались выдвигаться
в ДНР по приказу. А осенью 2023 года морская пехота ВСУ отказалась десантироваться
на берегу Днепра.
В 2023 году на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих Украины.
Известны также случаи массовой сдачи в плен военнослужащих ВСУ
российским подразделениям в разных районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: