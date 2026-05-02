Штурмовики ВСУ устроили мятеж из-за приказов и расстреляли капитана - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Штурмовики ВСУ устроили мятеж из-за приказов и расстреляли капитана
Военнослужащие штурмового отряда ВСУ в ходе вооруженного мятежа на подконтрольной Киеву территории в Харьковской области расстреляли капитана спецподразделения, РИА Новости Крым, 02.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Военнослужащие штурмового отряда ВСУ в ходе вооруженного мятежа на подконтрольной Киеву территории в Харьковской области расстреляли капитана спецподразделения, приказы которого не желали выполнять. Об этом сообщает УВД российской администрации Харьковской области, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел 20 апреля в районе населенного пункта Малая Шапковка в Купянском районе Харьковской области. Конфликт, предварительно, разгорелся из-за нежелания украинских военнослужащих выполнять приказы капитана, который координировал действия штурмовых групп.
"Произошел вооруженный мятеж среди личного состава сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких бригад вооруженных формирований Украины", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что мятеж перерос в вооруженную схватку, в ходе которой капитан спецподразделения ВСУ Сергей Маловичко был убит.
"Подчиненные нанесли Маловичко несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью", – уточняется в сообщении.
В ходе проведения СВО случая неподчинения в армии Украины имели место неоднократно. Так, еще летом 2022 года боевики "Кракена" отказались выдвигаться в ДНР по приказу. А осенью 2023 года морская пехота ВСУ отказалась десантироваться на берегу Днепра.
В 2023 году на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих Украины.
Известны также случаи массовой сдачи в плен военнослужащих ВСУ российским подразделениям в разных районах.
