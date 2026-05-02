Штурмовики ВСУ устроили мятеж из-за приказов и расстреляли капитана

Штурмовики ВСУ устроили мятеж из-за приказов и расстреляли капитана - РИА Новости Крым, 02.05.2026

Штурмовики ВСУ устроили мятеж из-за приказов и расстреляли капитана

Военнослужащие штурмового отряда ВСУ в ходе вооруженного мятежа на подконтрольной Киеву территории в Харьковской области расстреляли капитана спецподразделения, РИА Новости Крым, 02.05.2026

2026-05-02T19:16

2026-05-02T19:16

2026-05-02T19:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Военнослужащие штурмового отряда ВСУ в ходе вооруженного мятежа на подконтрольной Киеву территории в Харьковской области расстреляли капитана спецподразделения, приказы которого не желали выполнять. Об этом сообщает УВД российской администрации Харьковской области, пишет РИА Новости.Сообщается, что инцидент произошел 20 апреля в районе населенного пункта Малая Шапковка в Купянском районе Харьковской области. Конфликт, предварительно, разгорелся из-за нежелания украинских военнослужащих выполнять приказы капитана, который координировал действия штурмовых групп.Отмечается, что мятеж перерос в вооруженную схватку, в ходе которой капитан спецподразделения ВСУ Сергей Маловичко был убит.В ходе проведения СВО случая неподчинения в армии Украины имели место неоднократно. Так, еще летом 2022 года боевики "Кракена" отказались выдвигаться в ДНР по приказу. А осенью 2023 года морская пехота ВСУ отказалась десантироваться на берегу Днепра.В 2023 году на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих Украины.Известны также случаи массовой сдачи в плен военнослужащих ВСУ российским подразделениям в разных районах.

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), происшествия, харьковская область, новости