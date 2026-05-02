Режим ЧС в Туапсе и эвакуация Трампа – топ новостей недели
Режим ЧС в Туапсе и эвакуация Трампа – топ новостей недели
2026-05-02T17:25
2026-05-02T17:45
топ новостей недели
крым
туапсе
краснодарский край
кубань
сша
россия
политика
внешняя политика
17:25 02.05.2026 (обновлено: 17:45 02.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Туапсе из-за пожара на нефтезаводе после атаки ВСУ. Террористические атаки Киева на Севастополь и новые регионы. Заявление президента России Владимира Путина о готовности к перемирию в День Победы. Стрельба в отеле Washington Hilton и эвакуация американского лидера Дональда Трампа. Перспективы "тихого" переворота на Украине. Майские заморозки в Крыму.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Ситуация в Туапсе

В пятницу ВСУ снова атаковали морской терминал в Туапсе. Вспыхнул пожар, пострадавших нет.
В ночь на вторник оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников в очередной раз произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет.
Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступали продукты горения, особенно это коснулось трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу, Роспотребнадзор выявил превышение концентрации бензола в воздухе. В условиях режима ЧС федерального уровня в Туапсе ввели ограничения на использование сырой воды.
Президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации и поручил ему направиться на место. Открытое горение на НПЗ было ликвидировано 29 мая, полностью пламя потушили 30 числа.
Атаки ВСУ на крымский полуостров и новые регионы

Террористические атаки со стороны Киева продолжались в течение всей недели и в других регионах РФ. В том числе, ПВО работала над Крымом. В ночь на 26 апреля ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, над городом была уничтожена 71 воздушная цель. Один человек погиб, четверо получили ранения, зафиксированы повреждения в 107 многоквартирных домах и 79 частных, поврежден обелиск "Городу-Герою Севастополю".
28 апреля 18 человек получили ранения при атаке беспилотника ВСУ по зданию администрации Марковского муниципального округа Луганской Народной Республики.
Готовность к перемирию

На этой неделе президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более полутора часов. Лидеры государств обсудили конфликт в Иране, а также высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который ведет линию на затягивание конфликта.
Также в ходе телефонного разговора Путин проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Стрельба на ужине Трампа со СМИ

В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы.
Подозреваемого в стрельбе задержали, он был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Один из агентов Секретной службы получил ранения. Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Его целью на мероприятии были чиновники администрации Трампа. Как сообщила The New York Post со ссылкой на посты Аллена в соцсетях, стрелок критиковал Белый дом за отказ от предоставления помощи Украине.
"Тихий" переворот на Украине

На днях украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в кругах власти на Украине готовят "тихий" переворот для смещения главы киевского режима Владимира Зеленского и его соратников. Это произойдет после того, как спикер Верховной рады Руслан Стефанчук будет заменен на руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию с созданием новой коалиции и смена премьер-министра.
По мнению политолога Павла Шипилина, негатив о главе киевского режима распространяют его оппоненты в рамках внутрипартийной борьбы и, возможно, личной вражды. Но это никак не отразится ни на его судьбе, ни на обстановке внутри Украины.
Погода в Крыму

В Крыму в начале мая ожидаются заморозки, в этой связи спасатели МЧС объявили экстренное предупреждение по региону.
Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в свою очередь заявил, что скачки температур и усиление погодных аномалий в Крыму будут наблюдаться из года в год, но экстремальных изменений, вплоть до затяжных возвратных заморозков в апреле, раньше, чем через 100 лет не произойдет.
