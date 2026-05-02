Разбиты бригады ВСУ и полк БПЛА: армия России ликвидировала 1195 боевиков

Подразделения Вооруженных сил России за сутки продвинулись в глубину обороны противника в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, улучшили тактическое

2026-05-02T13:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за сутки продвинулись в глубину обороны противника в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции сразу на нескольких направлениях, сократив численность армии противника на 1195 человек. Это следует из сводки Минобороны РФ.Согласно данным военного ведомства, самые большие суточные потери – свыше 310 военнослужащих – украинская армия понесла в боях с российскими подразделениями группировки войск "Восток", которые продвинулись в глубину обороны противника.Еще 275 боевиков разных украинских вооруженных формирований были ликвидированы подразделениями группировки войск "Центр", которые в ходе продвижения заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в МО РФ."Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Каменка, Новогригоровка, Новониколаевка, Марьевка, Доброполье, Матяшево, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Веселое и Новоподгородное Днепропетровской области", – рассказали в Минобороны.Кроме того, противник потерял до 250 военнослужащих в ходе наступления подразделений группировки войск "Север", которые в течение минувших суток установили контроль над н. п. Мирополье в Сумской области, а также разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка.В то же время подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив личный состав и технику механизированной и штурмовой бригады, а также полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гороховатка, Дружелюбовка, Новосергеевка в Харьковской области, Маяки и Красный Лиман в ДНР. Потери украинской армии здесь составили около 200 военнослужащих.Еще порядка 120 боевиков ВСУ потеряли в районах населенных пунктов Константиновка, Роскошное, Николаевка, Артема, Кривая Лука и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике в ходе продвижения российских подразделений "Южной" группировки войск, которые за сутки улучшили тактическое положение, поразив формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты Украины."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Счастливое, Юрковка и Запорожец Запорожской области. Уничтожены свыше 40 военнослужащих", – также уведомили в Минобороны РФ.Ранее 2 мая в Минобороны РФ сообщили, что армия России установила контроль над Миропольем в Сумской областиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Громадные потери ВСУ – Украина лишилась более 8 тысяч солдат за неделюРоссия нанесла шесть ударов возмездия по Украине: что уничтожено 14 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море

