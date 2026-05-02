Рейтинг@Mail.ru
Разбиты бригады ВСУ и полк БПЛА: армия России ликвидировала 1195 боевиков - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260502/razbity-brigady-vsu-i-polk-bpla-armiya-rossii-likvidirovala-1195-boevikov--1155693040.html
Разбиты бригады ВСУ и полк БПЛА: армия России ликвидировала 1195 боевиков
Подразделения Вооруженных сил России за сутки продвинулись в глубину обороны противника в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, улучшили тактическое РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T13:29
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
потери всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации России 1195 боевиков – Минобороны

13:29 02.05.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за сутки продвинулись в глубину обороны противника в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции сразу на нескольких направлениях, сократив численность армии противника на 1195 человек. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным военного ведомства, самые большие суточные потери – свыше 310 военнослужащих – украинская армия понесла в боях с российскими подразделениями группировки войск "Восток", которые продвинулись в глубину обороны противника.
"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Добропасово, Покровское Днепропетровской области, Васиновка, Барвиновка, Любицкое, Лесное, Омельник и Воздвижевка Запорожской области", – уточнили в ведомстве.
Еще 275 боевиков разных украинских вооруженных формирований были ликвидированы подразделениями группировки войск "Центр", которые в ходе продвижения заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в МО РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Каменка, Новогригоровка, Новониколаевка, Марьевка, Доброполье, Матяшево, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Веселое и Новоподгородное Днепропетровской области", – рассказали в Минобороны.
Кроме того, противник потерял до 250 военнослужащих в ходе наступления подразделений группировки войск "Север", которые в течение минувших суток установили контроль над н. п. Мирополье в Сумской области, а также разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка.
"В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное и Лютовка Харьковской области", – уточнили в военном ведомстве.
В то же время подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив личный состав и технику механизированной и штурмовой бригады, а также полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гороховатка, Дружелюбовка, Новосергеевка в Харьковской области, Маяки и Красный Лиман в ДНР. Потери украинской армии здесь составили около 200 военнослужащих.
Еще порядка 120 боевиков ВСУ потеряли в районах населенных пунктов Константиновка, Роскошное, Николаевка, Артема, Кривая Лука и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике в ходе продвижения российских подразделений "Южной" группировки войск, которые за сутки улучшили тактическое положение, поразив формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты Украины.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Счастливое, Юрковка и Запорожец Запорожской области. Уничтожены свыше 40 военнослужащих", – также уведомили в Минобороны РФ.
Ранее 2 мая в Минобороны РФ сообщили, что армия России установила контроль над Миропольем в Сумской области
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Громадные потери ВСУ – Украина лишилась более 8 тысяч солдат за неделю
Россия нанесла шесть ударов возмездия по Украине: что уничтожено
14 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
 
Потери ВСУ, ВСУ (Вооруженные силы Украины), Новости СВО, Армия и флот, Вооруженные силы России, Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43ПВО сбила 123 украинских беспилотника над регионами России
14:26На Кубани вода заливается в дома: за сутки выпало 36 мм осадков
14:05Что показала Украине страшная трагедия в Одессе 2 мая 2014 года
13:53Водолазы проверяют дно пляжей в Севастополе: что сделают к лету
13:29Разбиты бригады ВСУ и полк БПЛА: армия России ликвидировала 1195 боевиков
12:51Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован
12:41Черный день русской истории: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе
12:10Армия России установила контроль над Миропольем в Сумской области
11:50В Севастополе перекрывают въезд на одну из площадей
11:32День битвы за Хогвартс: книги о Гарри Поттере читал каждый третий россиянин
11:06Босфорский пролив закрыли для судоходства
10:44В начале был жест: памяти Майи Плисецкой
10:01На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение
09:45В США 1 мая прошел "праздник неповиновения" – чего ждать Трампу к осени
09:21Вернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воинов
08:55215 украинских дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
08:4712 лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
08:10В горах Крыма спасли трех заблудившихся туристов
07:3881 год назад Красная армия штурмом взяла Рейхстаг
07:12Где дешевле: сколько стоит аренда квартир и домов весной в Крыму
Лента новостейМолния