https://crimea.ria.ru/20260502/pozhar-na-morskom-terminale-v-tuapse-polnostyu-likvidirovan-1155691956.html

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 02.05.2026

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.

2026-05-02T12:51

2026-05-02T12:51

2026-05-02T13:07

туапсе

пожар

атаки всу

обстрелы всу

новости

кубань

краснодарский край

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.Тремя часами ранее сообщалось, что на месте пожара удалось ликвидировать открытое горение.В гостиницах Туапсе остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Люди обеспечены всем необходимым.В ночь на пятницу, 1 мая, ВСУ в очередной раз был атаковали Туапсе, удар вновь пришелся по морскому терминалу. На территории произошло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших.Ранее, в ночь на 16 апреля, ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту.

туапсе

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, пожар, атаки всу, обстрелы всу, новости, кубань, краснодарский край