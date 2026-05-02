Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован
туапсе, пожар, атаки всу, обстрелы всу, новости, кубань, краснодарский край
Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован - оперштаб

12:51 02.05.2026 (обновлено: 13:07 02.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.
"Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован... Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России", – сказано в сообщении.
Тремя часами ранее сообщалось, что на месте пожара удалось ликвидировать открытое горение.
В гостиницах Туапсе остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Люди обеспечены всем необходимым.
В ночь на пятницу, 1 мая, ВСУ в очередной раз был атаковали Туапсе, удар вновь пришелся по морскому терминалу. На территории произошло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее, в ночь на 16 апреля, ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту.
