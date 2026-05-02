https://crimea.ria.ru/20260502/pozhar-na-morskom-terminale-v-tuapse-polnostyu-likvidirovan-1155691956.html
Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован
Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.Тремя часами ранее сообщалось, что на месте пожара удалось ликвидировать открытое горение.В гостиницах Туапсе остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Люди обеспечены всем необходимым.В ночь на пятницу, 1 мая, ВСУ в очередной раз был атаковали Туапсе, удар вновь пришелся по морскому терминалу. На территории произошло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших.Ранее, в ночь на 16 апреля, ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
12:51 02.05.2026 (обновлено: 13:07 02.05.2026)