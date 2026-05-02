Подростки выстрелили в 14-летнего мальчика у ТРЦ в Петербурге
2026-05-02T16:26
санкт-петербург
происшествия
стрельба
новости
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
санкт-петербург
СИМФЕРПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии задержали двух правонарушителей в возрасте 18 и 14 лет, которые напали на 14-летнего подростка и выстрелили в него из пускового сигнального устройства, сообщает главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра у площади Восстания вечером 1 мая. В правоохранительные органы поступила информация, что между молодыми людьми произошел конфликт.
"Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд Росгвардии и задержал двух граждан в возрасте 18 и 14 лет, которые около входа в ТРЦ повздорили с несовершеннолетним и напали на него, применив в ходе потасовки газовый баллончик и самодельное пусковое устройство "Сигнал охотника", - говорится в сообщении.
Задержанных доставили в полицию. Пусковое устройство было изъято и направлено на экспертизу.
Пострадавшему подростку потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали, сообщает ведомство.
16:26Подростки выстрелили в 14-летнего мальчика у ТРЦ в Петербурге
15:42Папа Римский принял отставку главы католиков России
15:22Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в Адлере
15:0910-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани
15:02В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии
14:43ПВО сбила 123 украинских беспилотника над регионами России
14:26На Кубани вода заливается в дома: за сутки выпало 36 мм осадков
14:05Что показала Украине страшная трагедия в Одессе 2 мая 2014 года
13:53Водолазы проверяют дно пляжей в Севастополе: что сделают к лету
13:29Разбиты бригады ВСУ и полк БПЛА: армия России ликвидировала 1195 боевиков
12:51Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован
12:41Черный день русской истории: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе
12:10Армия России установила контроль над Миропольем в Сумской области
11:50В Севастополе перекрывают въезд на одну из площадей
11:32День битвы за Хогвартс: книги о Гарри Поттере читал каждый третий россиянин
11:06Босфорский пролив закрыли для судоходства
10:44В начале был жест: памяти Майи Плисецкой
10:01На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение
09:45В США 1 мая прошел "праздник неповиновения" – чего ждать Трампу к осени
09:21Вернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воинов
Лента новостейМолния