Подростки выстрелили в 14-летнего мальчика у ТРЦ в Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали двух правонарушителей в возрасте 18 и 14 лет, которые напали на 14-летнего подростка и выстрелили в него из пускового... РИА Новости Крым, 02.05.2026

2026-05-02T16:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии задержали двух правонарушителей в возрасте 18 и 14 лет, которые напали на 14-летнего подростка и выстрелили в него из пускового сигнального устройства, сообщает главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра у площади Восстания вечером 1 мая. В правоохранительные органы поступила информация, что между молодыми людьми произошел конфликт."Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд Росгвардии и задержал двух граждан в возрасте 18 и 14 лет, которые около входа в ТРЦ повздорили с несовершеннолетним и напали на него, применив в ходе потасовки газовый баллончик и самодельное пусковое устройство "Сигнал охотника", - говорится в сообщении.Задержанных доставили в полицию. Пусковое устройство было изъято и направлено на экспертизу.Пострадавшему подростку потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали, сообщает ведомство.

