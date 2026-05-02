Папа Римский принял отставку главы католиков России

СИМФЕРПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Папа Римский Лев XIV принял отставку главы архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци по состоянию здоровья, сообщил сайт архиепархии.
Пецци родился 8 августа 1960 года в городе Русси итальянской провинции Эмилия-Романья. Он возглавлял архиепархию Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России – с 2011 года.
"Лев XIV принял прошение об отставке, поданное архиепископом Павлом Пецци, Митрополитом архиепархии Божией Матери в Москве, в соответствии с каноном 401 параграф 2: "Диоцезному епископу, который по слабости здоровья или по другой веской причине окажется не вполне способен исполнять свою должность, настоятельно предлагается подать прошение об отставке от нее", – говорится на сайте архиепархии.
Его обязанности, сообщили в архиепархии, будет временно исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный папой Римским апостольским администратором.
"Администратор на время вакантной кафедры исполняет обязанности и пользуется властью диоцезного епископа — за некоторыми исключениями, которые определяются нормой: "Пока кафедра остается вакантной, никаких новшеств вводить не следует", – говорится на сайте.
16:26Подростки выстрелили в 14-летнего мальчика у ТРЦ в Петербурге
15:42Папа Римский принял отставку главы католиков России
15:22Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в Адлере
15:0910-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани
15:02В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии
14:43ПВО сбила 123 украинских беспилотника над регионами России
14:26На Кубани вода заливается в дома: за сутки выпало 36 мм осадков
14:05Что показала Украине страшная трагедия в Одессе 2 мая 2014 года
13:53Водолазы проверяют дно пляжей в Севастополе: что сделают к лету
13:29Разбиты бригады ВСУ и полк БПЛА: армия России ликвидировала 1195 боевиков
12:51Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован
12:41Черный день русской истории: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе
12:10Армия России установила контроль над Миропольем в Сумской области
11:50В Севастополе перекрывают въезд на одну из площадей
11:32День битвы за Хогвартс: книги о Гарри Поттере читал каждый третий россиянин
11:06Босфорский пролив закрыли для судоходства
10:44В начале был жест: памяти Майи Плисецкой
10:01На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение
09:45В США 1 мая прошел "праздник неповиновения" – чего ждать Трампу к осени
09:21Вернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воинов
Лента новостейМолния