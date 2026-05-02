Опасность миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги, информирует губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в MАКС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги, информирует губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в MАКС.Воздушную тревогу в городе отменяют после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио. Общественный наземный и морской транспорт, который всегда приостанавливают на время опасности, восстанавливает работу.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

