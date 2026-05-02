https://crimea.ria.ru/20260502/opasnost-minovala-v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1155574322.html
Опасность миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
Опасность миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Опасность миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги, информирует губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в MАКС. РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T21:53
2026-05-02T21:53
2026-05-02T21:53
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_e9c5a7b83388225365fd7ee299c14b76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги, информирует губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в MАКС.Воздушную тревогу в городе отменяют после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио. Общественный наземный и морской транспорт, который всегда приостанавливают на время опасности, восстанавливает работу.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2b458174355126d6dc27cfa0408e165b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым, атаки всу, атаки всу на крым
Опасность миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменена воздушная тревога