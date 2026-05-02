"Они бегут": в Госдуме РФ завили о росте числа мигрантов из Европы - РИА Новости Крым, 02.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Интерес к России жителей Европы, разделяющих наши духовно-нравственные ценности, растет: за полгода число заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в РФ выросло в полтора раза. Об этом в своем канале в "Макс" сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По слова Володина, на конец октября 2025 года от европейцев было получено 2 275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, а сегодня этот показатель достиг 3400.Одним из стран-лидеров, откуда переезжают в Россию, является Германия, где, по данным их местных опросов, каждый пятый житель пребывает в чемоданном настроении", добавил он.По мнению Володина, это неудивительно, учитывая серьезные проблемы в экономике и то, как ведет себя власть со своими гражданами в этих непростых условиях."Канцлеру ФРГ Мерцу хватает наглости упрекать во всех бедах граждан страны. На днях он заявил, что жители Германии за последние 20 лет "слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия". Видимо, поэтому им сокращают социальные выплаты и пособия, лишают их рабочих мест из-за непрекращающегося закрытия производств", – отметил он.По его словам, "десятки лет развития ФРГ Мерц, опираясь на опыт горе-предшественников, окончательно обнулил всего за год".При этом в ФРГ продолжают кощунственно перечеркивать историю, запрещая в День Победы демонстрировать символику народа-победителя, спасшего мир от фашизма, и заставляют забыть о безвозмездной помощи нашей страны в восстановлении единства Германии, подчеркнул председатель Госдумы.Как итог – все больше граждан западных стран не намерены мириться с проводимой у них на родине политикой и бегут от навязываемых им неолиберальных установок, добавил Володин."Главы европейских государств не оставляют другого выбора своим гражданам, как уехать из страны", – заключил он.

