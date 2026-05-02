Одесса в трауре 12 лет и ждет Россию: воспоминания очевидца событий в Доме профсоюзов

Одесса в трауре 12 лет и ждет Россию: воспоминания очевидца событий в Доме профсоюзов - РИА Новости Крым, 02.05.2026

Одесса в трауре 12 лет и ждет Россию: воспоминания очевидца событий в Доме профсоюзов

Одесса большинством жителей поддержит возвращение в Россию своего русского города. Многие сейчас очень запуганы, но надеются и ждут, когда будут спасены, а все... РИА Новости Крым, 02.05.2026

2026-05-02T19:44

2026-05-02T19:44

2026-05-02T19:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Одесса большинством жителей поддержит возвращение в Россию своего русского города. Многие сейчас очень запуганы, но надеются и ждут, когда будут спасены, а все причастные к убийству мирных людей 2 мая – наказаны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала очевидица трагедии в Доме профсоюзов на Куликовом поле в 2014 году, волонтер, председатель общественной организации "Местная болгарская национально-культурная автономия городского округа Симферополь" Мария Симикчи.У них был приказ нас убиватьУже 12 лет прошло с того страшного дня, а вспоминать подробности, происходившие на ее глазах посреди Куликова поля, и сегодня очень трудно, признается Мария.Тогда она, еще студентка, работала помощником депутата одесского облсовета и кандидата в мэры Одессы Алексея Албу, организовывала и участвовала в разного рода мероприятиях в духе "антимайдана" после сотрясшего Украину госпереворота, разогретого до апогея на центральных улицах Киева.День трагедии в Одессе 2 мая 2014 года Мария помнит до мельчайших жутких подробностей. "Он сразу начался ужасно с центра города", Думской площади, где располагался офис ее команды, говорит она.Сперва проплаченные праворадикальные украинские активисты, среди которых было много неместных, устроили большой дебош с поджогом автомобилей на улице Греческой, после чего добрались до их штаба. И было понятно, что все хорошо спланировано, и участникам этой преступной акции известны и все адреса, и люди, которых приказано убивать, не задумываясь, сказала Симикчи.Был и еще один приказ, о котором сначала не догадывались, продолжая надеяться на полицию и МЧС."Мы думали, что сейчас нас спасут. Звонили в МЧС, в полицию. Никто не выезжал. Никакого МЧС, никакой полиции, потому что у них был приказ... ничего не делать. Я лично звонила, и не раз. Звонок прерывается, или же: "Мы отправили", – а ничего не отправили".За спинами у "палаточников" был Дом профсоюзов, не имевший, по словам Марии, к ним никакого отношения, но оставшийся единственной надеждой на спасение от безумной толпы наци.Все бросились туда. И вскоре поняли, что попали в подготовленную для них ловушку.Она была свидетельницей убийств некоторых своих друзей. "Прямо на моих глазах моего друга просто добили и накрыли украинским флагом", – сказала Симикчи.Марии удалось спастись, она обежала здание и вдруг, оказавшись с обратной его стороны, стала невольной свидетельницей потрясшей ее сцены, которая окончательно убедила девушку в страшных догадках."На то время был такой там депутат – Немировский. И вот я помню прям хорошо, как он подъехал на своей машине сбоку здания и в телефонном режиме кому-то докладывал и говорил, что "да-да, все хорошо, все идет по плану". Он сфотографировал все и уехал. Кому он докладывал, не знаю, но я лично все это слышала", – сказала Мария.Десятки людей тогда погибли, а сотни были ранены, многие попали в больницы, и некоторых националисты находили и добивали там, добавила она."То есть настолько была запланирована акция, что, видимо, все, кто остались живы, и у них была цель добить. Это все очень долго продолжалось".Полуостров спасения КрымДо восьмого мая в Одессе шли похороны погибших. Мария и члены ее команды "прятались на съемных квартирах: боялись за свою жизнь".9 мая у них было запланировано возложение цветов на Аллее Славы, но в ночь на День Победы Марии и ее коллегам по штабу "поступил звонок от хороших товарищей". Им было сказано: "Прямо сейчас вызывайте такси и убегайте в другую страну, потому что если вы не уедете, вас всех арестуют. Вы будете задержаны 9 мая".Уже в девять утра 9 мая Мария Симикчи второй раз в своей жизни была Симферополе, в самом центре крымской столицы – на Советской площади. Шел парад, вокруг толпились люди с георгиевскими ленточками и флагами. И все происходящее было для нее и большой радостью, и большой болью."Для меня это была радость: мурашки по коже от того, что я жива и нахожусь в мирном месте, где меня никто не тронет, где меня защитят. Я понимала, что Россия меня спасла. Дала второй шанс на жизнь, который нужно использовать. И в тот же момент я понимаю, как печально, что в Одессе этого нет, а всех, кто проводили мероприятие там, арестовали. И это была большая боль".Одесса в трауре и ждет РоссиюМария хорошо помнит, как после трагедии на Куликовом поле к Дому профсоюзов приходили одесситы и оставляли лампадки, цветы и игрушки. Много людей, посещая это место скорби или просто вспоминая о случившемся, говорили, что никогда не забудут и не простят такого зверства.А потом что-то случилось..."Со временем народ как зомбировали. Тех, кто понимал, что случилось 2 мая, становилось все меньше. И на сегодняшний день они то ли боятся что-то сказать, потому что там нет никакой свободы слова, то ли соглашаются с властью только для того, чтобы сохранить свою жизнь. Больше к этому склоняюсь. Потому что все мирное население понимает, что это большой ужас для народа, и та самая точка (невозврата)", – сказала Мария.По ее мнению, сегодня по всей Украине, а не только в Одессе, люди не живут, а выживают из-за беспредела власти, ситуация становится все хуже, и кто мог – давно уехал.Со многими из родного города Мария до сих пор разными способами поддерживает связь. Говорить что-то прямо, отмечает она, люди боятся, "но все понимают, что происходит"."И все ждут, когда наступит тот момент, когда Одесса присоединится к России и наступит мир. Потому что они хотят жить. И потому что Одесса – это русский город, и он должен быть с русскими. Там всегда разговаривали на русском языке – украинского не присутствует, мало кто разговаривает даже на суржике", – сказала она.Мария признается, что скучает по родному "юмористическому городу Одессе", который вот уже 12 лет находится в трауре. По прекрасной одесской архитектуре, домам и дворикам, где живут коренные одесситы и "очень добрые одесские евреи, с которыми вместе жили и дружили". Скучает по этому большому и гостеприимному портовому городу, где много пляжей и комплексов для отдыхающих и где еще много что можно и нужно развивать.По этому городу с великой историей и великим будущим. С Россией.Ранее активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева сказала РИА Новости, что организаторы и исполнители массового убийства людей при пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года остаются безнаказанными, хотя их имена известны всем. Среди них она назвала бывшего депутата одесской облсовета, а позже главу Одесской областной администрации Владимира Немировского, экс-председателя Верховной рады Украины Александра Турчинова и занимавшего пост секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в 2014 году Андрея Парубия.

одесса

украина

россия

крым

одесса, пожар в доме профсоюзов, украина, россия, общество, крым