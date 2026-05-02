Нет безымянных солдат: "КРЫМ-ПОИСК" возвращает память о героях войны - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Нет безымянных солдат: "КРЫМ-ПОИСК" возвращает память о героях войны
https://crimea.ria.ru/20260502/vernut-imya-boytsa-kak-v-krymu-uvekovechivayut-pamyat-sovetskikh-voinov-1155580297.html
Нет безымянных солдат: "КРЫМ-ПОИСК" возвращает память о героях войны

17:58 02.05.2026
 
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Захоронение останков военнослужащих времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в 2025 году, планирует провести военно-патриотическое объединение "КРЫМ-ПОИСК" в первом полугодии текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель организации Николай Шевченко.
"В мае традиционно пройдет первый поисковый этап Вахты Памяти "Крымфронт- 2026". Летом - второй этап, а в сентябре - третий. Работы будут проводиться в окрестностях города Керчи и на территории Ак-Монайских позиций. Это район между населенными пунктами Батальное, Ячменное, Фронтовое, Семисотка и Феодосия, где в период с января по май 1942-го велись боевые действия. Все традиционно, но летом, во втором этапе примут участие наши соратники, коллеги, ребята, которые ныне проходят службу в зоне СВО, а таких у нас половина из личного состава поискового объединения", - рассказал он.
Поисковая работа проходит главным образом на территории Керченского полуострова, отметил Николай Шевченко, где среди останков наших бойцов встречаются и останки солдат вражеской армии.
"Мы общались частным образом к делегациям из Германии, но у них ныне такая политика: пока Крым под санкциями, все запросы о месте гибели, о месте захоронения военнослужащих должны проходить через консульство в Киеве. Это сейчас невозможно. Поэтому при обнаружении останков военнослужащих вражеских армий мы фиксируем место обнаружения, положение, объекты, которые были обнаружены с этими останками, которые могут в будущем позволить их идентифицировать, оставляем на хранение в месте обнаружения, консервируем то, что нашли, отбивая при этом GPS-координаты. Эта информация накапливается, хранится. И, если все-таки у наших западных партнеров наступит "прозрение", и они вспомнят, что у них тоже есть история, что у них тоже были предки, которые волею судеб оказались на нашей территории и здесь погибли, и они захотят их забрать - мы предоставим им такую возможность через специальные структуры", - пояснил он.
Истории о наших найденных героях возвращаются к их семьям и родственникам порой чудесным образом и Божьим проведением, отмечает руководитель отряда.
"К нам обращаются люди с просьбой помочь в восстановлении судьбы родных и близких, которые погибли в период боевых действий на территории Республики Крым, Кавказа и Закавказья. Буквально в позапрошлом году мы передавали останки военнослужащего, уроженца Абхазии, который погиб в районе села Ячменное, Ленинского района. На данный момент ведется работа по контактам с родственниками военнослужащих, уроженцев Грузии. Порядка 10-12 военнослужащих установлено, которые захоронены на территории Ленинского района, обнаруженные в ходе поисковых работ. Найдены их родственники, у них есть желание при первой возможности приехать и посетить могилы их родных и близких", - поделился он.
В православной религии, как и в других религиях, нет высшей степени подвига, чем положить голову "за други своя", подчеркнул Николай Шевченко.
"Тот, кто погиб, защищая своих родных, близких, свой народ, свою родную землю, рано или поздно возвращается. Так же происходит и с солдатами, не бывает "безымянных" солдат. Один батюшка нам так сказал - мы просто не знаем их имен, но Бог их всех помнит и всех знает, поэтому они не безымянные. Это - наши герои, и, безусловно, они возвращаются", - уверен поисковик.
Во время эфира он обратился к жителям Крыма с просьбой связываться с ним, если во время сезонных работ на земельных участках и огородах они обнаружат останки или фрагменты экипировки, вещи и предметы красноармейцев, которые остались со времен войны.
"Чтобы можно было обследовать и, возможно, установить судьбы защитников Отечества, ведь поиск — это не история, и не археология - это все-таки судьбы людей", - заключил он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковики
Поисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях
В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев
На Керченском полуострове поисковики обнаружили останки бойца Красной армии
Вернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воинов
 
18:12Белые теплоходы Крыма: как писались курортные песни о полуострове
17:58Нет безымянных солдат: "КРЫМ-ПОИСК" возвращает память о героях войны
17:25Режим ЧС в Туапсе и эвакуация Трампа – топ новостей недели
16:41Что с электричеством в Запорожской области после массированной атаки ВСУ
16:26Подростки выстрелили в 14-летнего мальчика у ТРЦ в Петербурге
15:42Папа Римский принял отставку главы католиков России
15:22Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в Адлере
15:0910-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани
15:02В Крыму курьер мошенников получил реальный срок в колонии
14:43ПВО сбила 123 украинских беспилотника над регионами России
14:26На Кубани вода заливается в дома: за сутки выпало 36 мм осадков
14:05Что показала Украине страшная трагедия в Одессе 2 мая 2014 года
13:53Водолазы проверяют дно пляжей в Севастополе: что сделают к лету
13:29Разбиты бригады ВСУ и полк БПЛА: армия России ликвидировала 1195 боевиков
12:51Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован
12:41Черный день русской истории: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе
12:10Армия России установила контроль над Миропольем в Сумской области
11:50В Севастополе перекрывают въезд на одну из площадей
11:32День битвы за Хогвартс: книги о Гарри Поттере читал каждый третий россиянин
11:06Босфорский пролив закрыли для судоходства
Лента новостейМолния