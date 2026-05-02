Нет безымянных солдат: "КРЫМ-ПОИСК" возвращает память о героях войны
2026-05-02T17:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Захоронение останков военнослужащих времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в 2025 году, планирует провести военно-патриотическое объединение "КРЫМ-ПОИСК" в первом полугодии текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель организации Николай Шевченко."В мае традиционно пройдет первый поисковый этап Вахты Памяти "Крымфронт- 2026". Летом - второй этап, а в сентябре - третий. Работы будут проводиться в окрестностях города Керчи и на территории Ак-Монайских позиций. Это район между населенными пунктами Батальное, Ячменное, Фронтовое, Семисотка и Феодосия, где в период с января по май 1942-го велись боевые действия. Все традиционно, но летом, во втором этапе примут участие наши соратники, коллеги, ребята, которые ныне проходят службу в зоне СВО, а таких у нас половина из личного состава поискового объединения", - рассказал он.Поисковая работа проходит главным образом на территории Керченского полуострова, отметил Николай Шевченко, где среди останков наших бойцов встречаются и останки солдат вражеской армии."Мы общались частным образом к делегациям из Германии, но у них ныне такая политика: пока Крым под санкциями, все запросы о месте гибели, о месте захоронения военнослужащих должны проходить через консульство в Киеве. Это сейчас невозможно. Поэтому при обнаружении останков военнослужащих вражеских армий мы фиксируем место обнаружения, положение, объекты, которые были обнаружены с этими останками, которые могут в будущем позволить их идентифицировать, оставляем на хранение в месте обнаружения, консервируем то, что нашли, отбивая при этом GPS-координаты. Эта информация накапливается, хранится. И, если все-таки у наших западных партнеров наступит "прозрение", и они вспомнят, что у них тоже есть история, что у них тоже были предки, которые волею судеб оказались на нашей территории и здесь погибли, и они захотят их забрать - мы предоставим им такую возможность через специальные структуры", - пояснил он.Истории о наших найденных героях возвращаются к их семьям и родственникам порой чудесным образом и Божьим проведением, отмечает руководитель отряда."К нам обращаются люди с просьбой помочь в восстановлении судьбы родных и близких, которые погибли в период боевых действий на территории Республики Крым, Кавказа и Закавказья. Буквально в позапрошлом году мы передавали останки военнослужащего, уроженца Абхазии, который погиб в районе села Ячменное, Ленинского района. На данный момент ведется работа по контактам с родственниками военнослужащих, уроженцев Грузии. Порядка 10-12 военнослужащих установлено, которые захоронены на территории Ленинского района, обнаруженные в ходе поисковых работ. Найдены их родственники, у них есть желание при первой возможности приехать и посетить могилы их родных и близких", - поделился он.В православной религии, как и в других религиях, нет высшей степени подвига, чем положить голову "за други своя", подчеркнул Николай Шевченко.Во время эфира он обратился к жителям Крыма с просьбой связываться с ним, если во время сезонных работ на земельных участках и огородах они обнаружат останки или фрагменты экипировки, вещи и предметы красноармейцев, которые остались со времен войны."Чтобы можно было обследовать и, возможно, установить судьбы защитников Отечества, ведь поиск — это не история, и не археология - это все-таки судьбы людей", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковикиПоисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломняхВ Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев
Читайте также на РИА Новости Крым: