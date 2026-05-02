На Кубани вода заливается в дома: за сутки выпало 36 мм осадков - РИА Новости Крым, 02.05.2026
На Кубани вода заливается в дома: за сутки выпало 36 мм осадков
На Кубани вода заливается в дома: за сутки выпало 36 мм осадков - РИА Новости Крым, 02.05.2026
На Кубани вода заливается в дома: за сутки выпало 36 мм осадков
На Кубани из-за стихии подтопило дома в трех населенных пунктах Белореченского района. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T14:26
2026-05-02T14:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. На Кубани из-за стихии подтопило дома в трех населенных пунктах Белореченского района. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.По данным оперштаба, на за минувшие сутки территории муниципалитета выпало 36 мм осадков, в результате в трех населенных пунктах Белореченского района подтопило шестнадцать придомовых территорий.Местный отряд "Кубань-СПАС" помогает откачивать воду из домов, к работам привлечены 27 человек и восемь единиц техники.Данные о пострадавшем имуществе жителей собирает четыре оценочные комиссии по обследованию подтопленных территорий.Ранее в МЧС предупреждали, что буря с грозами и градом накроет Кубань на майские праздники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло придет в Крым во второй пентаде мая: прогноз погоды на месяц Снежный Первомай: Ай-Петри укутало белым покрывалом 17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри
На Кубани вода заливается в дома: за сутки выпало 36 мм осадков

На Кубани из-за стихии подтопило дома в нескольких населенных пунктах – оперштаб

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. На Кубани из-за стихии подтопило дома в трех населенных пунктах Белореченского района. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
По данным оперштаба, на за минувшие сутки территории муниципалитета выпало 36 мм осадков, в результате в трех населенных пунктах Белореченского района подтопило шестнадцать придомовых территорий.
"По предварительной информации, в самом Белореченске подтоплены 14 дворов, по одной дворовой территории – в поселках Южном и Восточном", – уточнили в оперштабе.
Местный отряд "Кубань-СПАС" помогает откачивать воду из домов, к работам привлечены 27 человек и восемь единиц техники.
Данные о пострадавшем имуществе жителей собирает четыре оценочные комиссии по обследованию подтопленных территорий.
Ранее в МЧС предупреждали, что буря с грозами и градом накроет Кубань на майские праздники.
