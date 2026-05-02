Какой сегодня праздник: 2 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В этот день в 1945 году был взят Берлин, на реактивных самолетах начали перевозить пассажиров и была основана первая в России гимназия. 2 мая родилась императрица Екатерина II, народный артист России Валерий Гергиев и футболист Дэвид Бекхэм.Что празднуют в миреВ 2016 году резолюцией Генассамблеи ООН был провозглашен Всемирный день тунца. С тех пор каждый год второго мая экологи напоминают о ценности этой разновидности рыб и призывают защищать и сохранять ценные ресурсы Мирового океана.Вот уже два десятка лет во всем мире отмечают День Гарри Поттера. Праздник придумали фанаты поттерианы и выбрали этот день в память об эпической битве главного героя с Волан-де-Мортом.А еще 2 мая – Международный день ничегонеделания, День брата и сестры и День игры на гавайской гитаре.Знаменательные событияВ 1703 лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию. По данным некоторых источников, его школа иностранных языков получила статус гимназии лишь в 1705 году. В этом же году основатель умер, а гимназия закрылась.Ровно 115 лет назад один из первых в России летчиков-испытателей Сергей Уточкин совершил первый демонстрационный полет на аэроплане в Москве.В 1922 году поэт Сергей Есенин и американская танцовщица Айседора Дункан решили закрепить свой брак по советским законам.Через 11 лет на Ленинградской копировальной фабрике "Союзкино" начали использовать первую кинопленку, производимую в СССР, в украинском городе Шостка. Именно 2 мая закончились ее испытания.2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии. В этот же день комендант Берлина Гельмут Вейдлинг сдался в плен и подписал приказ о капитуляции.А через четыре года в СССР впервые провели телерепортаж футбольного матча со стадиона "Динамо".В Европе 1952 год стал новой эрой в пассажирской авиации. В этот год на реактивных самолетах начали перевозить пассажиров. А первый коммерческий авиарейс отправился из Лондона в Йоханнесбург 2 мая. На борту английской "Кометы" находилось 36 пассажиров.Кто родилсяВ 1729 году родилась российская императрица Екатерина II.Немецкий писатель и философ Новалис (настоящее имя Барон Фридрих фон Харденберг ) родился в этот день в 1772 году.В 1834 году родился немецкий конструктор и производитель стрелкового оружия Вильгельм Маузер.В 1884 году на свет появился художник-пейзажист, народный художник РСФСР Николай Крымов.Свой 87-й день рождения в этом году празднует актер и телеведущий Леонид Каневский.Сегодня день рождения и у американского киноактера Дуэйна Джонсона, которому исполняется 54 года. Многим он известен под псевдонимом "Скала".Также в этот день родились русский советский поэт, переводчик Георгий Шенгели, советский и российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра оперы и балета, народный артист России Валерий Гергиев, английский футболист Дэвид Бекхэм.

