https://crimea.ria.ru/20260502/gibel-zvezdy-kvn-na-kubani-i-otstavka-glavy-katolikov-rossi--glavnoe-1155695771.html
Гибель звезды КВН на Кубани и отставка главы католиков России – главное
Гибель звезды КВН на Кубани и отставка главы католиков России – главное - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Гибель звезды КВН на Кубани и отставка главы католиков России – главное
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Сумской области. В Туапсе полностью ликвидировали пожар, охвативший морской... РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T21:55
2026-05-02T21:55
2026-05-02T22:11
главное за день
общество
новости
в мире
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Сумской области. В Туапсе полностью ликвидировали пожар, охвативший морской терминал после атаки ВСУ в ночь на 1 мая. Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в Адлерском районе Сочи под колесами автомобиля. Папа Римский принял отставку главы католиков РФ Павла Пецци в связи с состоянием его здоровья. В Севастополе закрывают проезд на одну из площадей в связи со строительными работами.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в Туапсе на морском терминале потушилиПожар на морском терминале в Туапсе, разгоревшийся в ночь на 1 мая после атаки ВСУ, полностью ликвидировали. Об этом сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.Армия РФ наступает в Сумской областиАрмия России установила контроль над еще одним населенным пунктов в Сумской области. Об этом в субботу сообщало в суточной сводке министерство обороны РФ.Также, по данным Минобороны, за сутки ВСУ в боях с российскими подразделениями потеряли на всех направлениях не менее 1195 военнослужащих.Погибла звезда КВН Елена РыбалкоЗвезда команды КВН "Утомленные солнцем" Елена Рыбалко погибла в Адлерском районе Сочи. Женщину сбила машина, когда она переходила дорогу.От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой.Главы католиков России ушел в отставкуПапа Римский Лев XIV принял отставку главы архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци по состоянию здоровья."Лев XIV принял прошение об отставке, поданное архиепископом Павлом Пецци, Митрополитом архиепархии Божией Матери в Москве", – сообщили в архиепархии.Обязанности временно будет исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный папой Римским апостольским администратором.В Севастополе закрывают проезд на одну из площадейВ Севастополе с 4 мая перекроют въезд на площадь 50-летия СССР. Ограничения движения вводятся в связи с началом активной фазы работ по созданию филиала Национального центра "Россия" на базе одноименного кинотеатра. Об этом сообщили в правительстве города."Будут проходить работы по демонтажу кровли и фасада здания бывшего кинотеатра "Россия". В связи с проведением строительных работ, въезд на площадь... будет перекрыт", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53f8570c6d84379d82dcd0b9a4b56df6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, общество, новости, в мире, крым
Гибель звезды КВН на Кубани и отставка главы католиков России – главное
Гибель звезды КВН на Кубани и отставка главы католиков России – главное за день
21:55 02.05.2026 (обновлено: 22:11 02.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Сумской области. В Туапсе полностью ликвидировали пожар, охвативший морской терминал после атаки ВСУ в ночь на 1 мая. Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в Адлерском районе Сочи под колесами автомобиля. Папа Римский принял отставку главы католиков РФ Павла Пецци в связи с состоянием его здоровья. В Севастополе закрывают проезд на одну из площадей в связи со строительными работами.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Пожар в Туапсе на морском терминале потушили
Пожар на морском терминале в Туапсе, разгоревшийся в ночь на 1 мая после атаки ВСУ, полностью ликвидировали
. Об этом сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.
"Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России", - уточняется в сообщении.
Армия РФ наступает в Сумской области
Армия России установила
контроль над еще одним населенным пунктов в Сумской области. Об этом в субботу сообщало в суточной сводке министерство обороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Мирополье Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Также, по данным Минобороны, за сутки ВСУ в боях с российскими подразделениями потеряли
на всех направлениях не менее 1195 военнослужащих.
Погибла звезда КВН Елена Рыбалко
Звезда команды КВН "Утомленные солнцем" Елена Рыбалко погибла в Адлерском районе Сочи
. Женщину сбила машина, когда она переходила дорогу.
От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой.
Главы католиков России ушел в отставку
Папа Римский Лев XIV принял
отставку главы архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци по состоянию здоровья.
"Лев XIV принял прошение об отставке, поданное архиепископом Павлом Пецци, Митрополитом архиепархии Божией Матери в Москве", – сообщили в архиепархии.
Обязанности временно будет исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный папой Римским апостольским администратором.
В Севастополе закрывают проезд на одну из площадей
В Севастополе с 4 мая перекроют
въезд на площадь 50-летия СССР. Ограничения движения вводятся в связи с началом активной фазы работ по созданию филиала Национального центра "Россия" на базе одноименного кинотеатра. Об этом сообщили в правительстве города.
"Будут проходить работы по демонтажу кровли и фасада здания бывшего кинотеатра "Россия". В связи с проведением строительных работ, въезд на площадь... будет перекрыт", – сказано в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.