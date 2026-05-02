Гибель звезды КВН на Кубани и отставка главы католиков России – главное - РИА Новости Крым, 02.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Сумской области. В Туапсе полностью ликвидировали пожар, охвативший морской терминал после атаки ВСУ в ночь на 1 мая. Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в Адлерском районе Сочи под колесами автомобиля. Папа Римский принял отставку главы католиков РФ Павла Пецци в связи с состоянием его здоровья. В Севастополе закрывают проезд на одну из площадей в связи со строительными работами.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в Туапсе на морском терминале потушилиПожар на морском терминале в Туапсе, разгоревшийся в ночь на 1 мая после атаки ВСУ, полностью ликвидировали. Об этом сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.Армия РФ наступает в Сумской областиАрмия России установила контроль над еще одним населенным пунктов в Сумской области. Об этом в субботу сообщало в суточной сводке министерство обороны РФ.Также, по данным Минобороны, за сутки ВСУ в боях с российскими подразделениями потеряли на всех направлениях не менее 1195 военнослужащих.Погибла звезда КВН Елена РыбалкоЗвезда команды КВН "Утомленные солнцем" Елена Рыбалко погибла в Адлерском районе Сочи. Женщину сбила машина, когда она переходила дорогу.От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой.Главы католиков России ушел в отставкуПапа Римский Лев XIV принял отставку главы архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци по состоянию здоровья."Лев XIV принял прошение об отставке, поданное архиепископом Павлом Пецци, Митрополитом архиепархии Божией Матери в Москве", – сообщили в архиепархии.Обязанности временно будет исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный папой Римским апостольским администратором.В Севастополе закрывают проезд на одну из площадейВ Севастополе с 4 мая перекроют въезд на площадь 50-летия СССР. Ограничения движения вводятся в связи с началом активной фазы работ по созданию филиала Национального центра "Россия" на базе одноименного кинотеатра. Об этом сообщили в правительстве города."Будут проходить работы по демонтажу кровли и фасада здания бывшего кинотеатра "Россия". В связи с проведением строительных работ, въезд на площадь... будет перекрыт", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

