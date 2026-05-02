Где дешевле: сколько стоит аренда квартир и домов весной в Крыму

2026-05-02T07:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Этой весной снять однокомнатную квартиру в Симферополе будет стоить три тысячи рублей, а в Ялте такая аренда обойдется на тысячу дороже. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито Путешествия", которые есть в распоряжении РИА Новости Крым."В марте–мае 2026 года в городах Южного федерального округа сохраняется широкий диапазон цен на посуточную аренду жилья. Стоимость зависит как от формата размещения, так и от туристической привлекательности направления", - говорится в сообщении.При этом в Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Симферополе средняя стоимость находится в диапазоне 3,1–3,4 тысяч рублей за ночь.В сегменте загородных домов разброс цен более заметный. Так, дешевле всего арендовать домик на ночь в Кисловодске — около 7,3 тысяч. В Сочи это обойдется 11,5 тысяч рублей, а в Симферополе — 13,8 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-5 регионов по количеству бронирований дорогого загородного жилья. Так, в период с мая по сентябрь текущего года на республику пришлось 4% от всех дорогих бронирований, а спрос на такую недвижимость по сравнению аналогичным прошлогодним периодом вырос в 2,5 раза.

