12 лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов

2026-05-02T08:47

2026-05-01T19:42

Одесса. 2 мая 2014-го. Звонки в пожарную охрану:– Добрый день, девушка. Куликово поле горит.– Да там шины горят, ничему не угрожают.– Нет, уже в здание закинули, и оно гореть начинает.…– Девушка, вы собираетесь ехать или нет?– Они уже едут, сейчас будут!– (рыдает в трубку) Но мы сейчас сгорим!*Первыми в Дом профсоюзов вошли женщины, занесли кресты и иконы: в палаточном городке "антимайдановцев" на Куликовом поле стояли и православные. Когда в здание вошли последние "куликовцы", мужчины забаррикадировали входы. Всего в Доме профсоюзов пытаются спастись около 380 человек. Дальше для них начинается кромешный ад.Спустя 12 лет РИА Новости Крым вспоминает одесскую трагедию 2 мая 2014 года вместе с теми, кому пришлось гореть за родной язык, историю и веру.Что случилось в Одессе 2 мая2014 год. Украина. В результате проплаченного Западом госпереворота власть в стране захватывают неонацисты. В начале апреля загорается непокорный Донбасс. Крым реализует свое конституционное право, воссоединяется с Россией, и этим спасается. Одесситы просят федерализации, сохранения памятников и родного языка, следуют двенадцатитысячным митингом в феврале и ставят "анитмайдановский" палаточный городок на одесской площади в марте.Параллельно в город подтягиваются украинские радикальные нацгруппировки. В роковой день – 2 мая – вне расписания на одесский вокзал прибывает поезд с футбольными "ультрас": на этот день назначена игра харьковского "Металлиста" с местным "Черноморцем". Организовывается националистический марш "За единство Украины", который закончится разгромом "куликовского" палаточного городка и сожжением "антимайдановцев", пытавшихся найти спасение в Доме профсоюзов.Первый бой на ГреческойПротестное движение "Куликово поле" – объединение одесситов, не принявших украинский госпереворот. Его лидер Егор Кваснюк спустя три дня после трагедии чудом сумел выехать из страны и теперь делится с РИА Новости Крым той правдой, за которую заочно приговорен к 14,5 годам тюрьмы в родной Одессе.Краповое братство: как появился крымский "Беркут" >>"За две недели наши казаки показали склад "Правого Сектора"**. Там готовились коктейли Молотова, палки – все, что могло пригодиться в уличном бою. Мы знали, куда СБУ свозило оружие. Решали, будем ли брать. Но у нас бойцов - всего триста человек. Я категорически был против. Нас просто перебили бы. А за несколько дней мы узнали, что с самого начала планировалось именно сожжение Куликова поля. Мы просили людей уходить. Но люди не верили, что их по-настоящему будут убивать, и многие остались, особенно старики. Еще там был депутат облсовета Маркин. Я звонил ему, он понимал, что будет ужас, но не мог оставить стариков…".В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке Победы >>…Через несколько часов Маркин выпадет из окна горящего Дома профсоюзов: "Он полз с горящей кожей, а один из бандеровцев добивал его битой. Был суд и этого урода оправдали. Потому что на Украине судов и законов нет, а есть только сила фашистов".Все это будет позже, а пока триста активистов решили двигаться по соседней улице параллельно пятитысячному националистическому маршу и на подходах к палаточному городу заслонить собой мирных "антимайдановцев". Но случилось иначе: "К сожалению, один из наших командиров решил выходить навстречу радикалам раньше, к Греческой площади. Потом только мы узнали, что в гостинице "Пассаж" грузинские стрелки били по Греческой из охотничьих ружей. У нас огнестрельного оружия не было".Провокация удалась. Завязался первый бой, в котором погибли шестеро. Правоохранители стояли в стороне, никаких попыток остановить происходящее не предпринимали."После того, как закончился бой на Греческой, я начал вынимать своих людей, которых милиция забрала на допросы. Тем же занимались еще ряд адвокатов. Закончил я это действие уже в момент, когда Куликово поле горело".Дом профсоюзов"Мы собирались на Куликовом поле к 14 часам. Я пришла за пять минут до фашистов. Дом профсоюзов был уже полон. Вскоре мы уже горели. Горели 40 минут. Пожарные не ехали. А когда приехали, по их лестницам никто не спускался, поскольку внизу ждали нацисты и убивали дубинами. Пожарные шланги нацисты резали. Люди спасались от дыма на подоконниках и прыгали с третьего, четвертого этажей. К ним подбегали нацисты и добивали. Я простилась со всеми своими родными и молилась, но чудом выбралась", – активистке "антимайдана" Нине до сих пор снятся кошмары.В Доме профсоюзов погиби 42 человека. Они горели заживо, задыхались, в них швыряли коктейли Молотова, их головы поливали горючей смесью, их, выпрыгнувших из окон, добивали палками и просто ногами. Среди жертв неонацистов 22-летняя одесситка Кристина Бежаницкая и ее жених Николай Коврига – сгорели, не размыкая объятий. Рядом с телами Кристины и Коли нелюди-убийцы глумливо хихикали: "Смотри, смотри Ромео и Джульетта".Непокоренная Одесса"Если судить по тому, какое количество одесситов собрали вещи, поехали на Донбасс и сейчас участвуют в военных действиях, сказать, что задавили – нет. Но сопротивляться в самом городе сейчас равняется самоубийству. Треть из тех, кто сейчас носит номинальное звание "одессит" - жители центральной и западной Украины. Как только они поедут по домам, мы обнаружим, что большинство настоящих одесситов хотят вернуться в Россию. Одесса должна покинуть страну, в которой убийство горожан считается подвигом. Это будет главный результат событий 2 мая 2014 года", – убежден Кваснюк.Одесские активисты говорят так: "На 10 апреля (День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков – ред.) возле памятника Неизвестному матросу фотографировали паспорта – тотальная слежка. Многие наши сидят, а настоящие убийцы до сих пор не наказаны или даже оправданы".Своих имен просят не называть: "Как вы думаете, в какой стране и городе мы сейчас живем? Открытые выступления невозможны – это прямая дорога в застенки СБУ".В одесском Морпорту стоит "Золотое дитя" – могучий бронзовый ребенок появляется из цветка – это символ надежды. По замыслу автора, он символизирует нечто новое, чему принадлежит будущее. Городская скульптура была создана советским скульптором, который впервые увидел разбитый и непокоренный город в 1944-м. Немецкие фашисты за два года оккупации одесситов не сломили. Украинские фашисты снова распахнули "окна Овертона": они технично перепрошивают Украину с начала ее "нэзалэжности", и вот уже сжигать заживо людей – нормально. И город-герой замолкает. Часть его жителей ждет освобождения, другая часть больше не замечает ужасов этой новой "нормальности" и вырезает свои русские корни – ломает памятники, отнимает исторические имена одесских улиц. По мнению председателя Украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, этот процесс обратим при условии полной денацификации Украины: "И все равно у нас будут хорошие отношения с украинцами, с теми, кто помнит свою историю, с теми, кто видит свое будущее с Россией. Политолог Дмитрий Выдрин: о русской идее и будущем Украины >>* Фрагменты расшифровки переговоров диспетчера пожарной охраны с очевидцами пожара, опубликованной в одной из одесских газет в августе 2014 года.** Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

