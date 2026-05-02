День битвы за Хогвартс: книги о Гарри Поттере читал каждый третий россиянин - РИА Новости Крым, 02.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Фильмы о Гарри Поттере вызывают больше интереса у экономически активных россиян, чем книги про юного волшебника – их читал каждый третий житель страны старше 18 лет, показало исследование SuperJob для РИА Новости.Международный день Гарри Поттера отмечается 2 мая, когда в знаменитой саге состоялась битва за Хогвартс и был повержен главный злодей волшебного мира Лорд Воландеморт.Молодежь до 35 лет заметно активнее интересуется миром магии: фильмы видели 87%, а книги читал почти каждый второй (45%). С возрастом интерес падает - среди опрошенных старше 45 лет кино смотрели 61%, а книги читали только 17%.Вселенной магии, созданной Джоан Роулинг, чаще увлечены женщины: 38% читали книги и 75% смотрели фильмы (среди мужчин – 24% и 72% соответственно).Среди респондентов с высшим образованием книги читали 30%, со средним профессиональным - 24%, а вот смотревших кино почти поровну – 74% и 72% соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

