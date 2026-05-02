Рейтинг@Mail.ru
День битвы за Хогвартс: книги о Гарри Поттере читал каждый третий россиянин - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260502/den-bitvy-za-khogvarts-knigi-o-garri-pottere-chital-kazhdyy-tretiy-rossiyanin-1155690511.html
День битвы за Хогвартс: книги о Гарри Поттере читал каждый третий россиянин
День битвы за Хогвартс: книги о Гарри Поттере читал каждый третий россиянин
статистика
россия
новости
общество
джоан роулинг
литература
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111853/67/1118536744_66:0:967:507_1920x0_80_0_0_e3f2763d489a8bdf90ffa2759f3d062a.jpg
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111853/67/1118536744_179:0:855:507_1920x0_80_0_0_8656cfa870781edaa3f0b5bb6fab83ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
11:32 02.05.2026 (обновлено: 11:49 02.05.2026)
 
© Фото: kinopoisk.ruКадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Принц-полукровка
© Фото: kinopoisk.ru
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Фильмы о Гарри Поттере вызывают больше интереса у экономически активных россиян, чем книги про юного волшебника – их читал каждый третий житель страны старше 18 лет, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
Международный день Гарри Поттера отмечается 2 мая, когда в знаменитой саге состоялась битва за Хогвартс и был повержен главный злодей волшебного мира Лорд Воландеморт.
"Фильмы о знаменитом волшебнике смотрели 74% экономически активного населения страны, книги читали 31%", - выяснили исследователи, опросив 1600 россиян старше 18 лет.
Молодежь до 35 лет заметно активнее интересуется миром магии: фильмы видели 87%, а книги читал почти каждый второй (45%). С возрастом интерес падает - среди опрошенных старше 45 лет кино смотрели 61%, а книги читали только 17%.
Вселенной магии, созданной Джоан Роулинг, чаще увлечены женщины: 38% читали книги и 75% смотрели фильмы (среди мужчин – 24% и 72% соответственно).
Среди респондентов с высшим образованием книги читали 30%, со средним профессиональным - 24%, а вот смотревших кино почти поровну – 74% и 72% соответственно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
