Что с электричеством в Запорожской области после массированной атаки ВСУ
Что с электричеством в Запорожской области после массированной атаки ВСУ
2026-05-02T16:41
2026-05-02T16:47
16:41 02.05.2026 (обновлено: 16:47 02.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Запорожской области после целенаправленных массированных атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры подключить к электроснабжению удалось только часть муниципалитетов, Восстановительные работы продолжаются. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области наша система электроснабжения получила серьезные повреждения", – сообщил Балицкий в своем канале в мессенджере "Макс".
По его словам, на данный момент подключить к электроснабжению удалось только часть муниципалитетов, работы продолжаются, поэтому отключения электроэнергии будут повторяться, додавил он.
"Причина в масштабах повреждений. Аварийно-восстановительные бригады работают одновременно на всех ключевых направлениях. Каждый час идет мониторинг мощностей и объема ремонтных работ", – объяснил ситуацию глава региона.
Утром 1 мая Евгений Балицкий сообщил, что ночью Запорожская область подверглась массированному удару со стороны ВСУ, в результате чего регион частично остался без света из-за прилетов по энергетической инфраструктуре. Накануне вечером жители всех округов Запорожской и Херсонской областей остались без электричества полностью или частично. Об этом сообщили главы регионов.
