Что показала Украине страшная трагедия в Одессе 2 мая 2014 года

2026-05-02T14:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Власть неонацистов на Украине установилась в ходе госпереворота, тем самым определив себя уже тогда вне закона. И после убийств на майдане и объявления террора на Донбассе трагедия в Одессе 2 мая 2014 года с десятками жертв среди мирных людей и сотнями раненых стала своего рода третьим актом разворачивавшейся драмы – жесточайшего и безнаказанного геноцида украинского народа, который длится до сих пор. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член совета движения "Другая Украина", политэксперт Василий Вакаров.О событиях в Одессе 2 мая 2014 года, по словам Вакарова, он узнал из СМИ.По мнению Вакарова, произошедшее в Одессе, вне всяких сомнений, является преступлением, которое можно назвать геноцидом украинского народа. И в этой майской трагедии геноцид уже в третий раз с начала 2014 года ярко проявил себя, окончательно доказав сомневавшимся, что к власти на Украине пришло беззаконие в лице неонацистов."Я лично видел, как убитых людей с "майдана" несут вверх по улице Институтской и просто кладут на тротуар, потому что скорая помощь не могла туда доехать, в гущу событий. Это была жуткая история. Убийство мирных, нападение на парней в форме – из "беркутов", внутренних войск, которые защищали общественный порядок. А дальше события в Луганске, Харькове, Донецке... А потом в Одессе массовое убийство, стычки между людьми, которые можно было не допустить или нейтрализовать", – рассказал Вакаров.Этого не сделали потому, что уже на тот момент некому на Украине было стоять на стороне закона, считает он.Он делает вывод, что в беспределе, произошедшем в Одессе, виновна в первую очередь украинская власть, преступления которой ни здесь, ни где-либо еще не могут быть на Украине расследованы по одной простой причине: законодательством эта власть запретила искать и наказывать виновных, добавил Вакаров.Трагедия в Одессе, по его словам, стала для многих на Украине, в том числе в Киеве, реперной точкой, после которой люди смогли четко ответить себе: за эту ли они Украину во главе с неонацистской властью или все-таки против.Однако это, по словам Вакарова, не спасло украинской народ от продолжения и усиления геноцида: слишком велик стал страх людей за жизнь свою и близких, многих одолел животный ужас перед абсолютным злом, так что они и сами уже поступают не по-людски.Этим он объясняет отсутствие на Украине, где сегодня беззаконие уже надело форму полиции и ТЦК, каких-либо массовых протестов. По мнению Вакарова, этого не произойдет в ближайшее время силами одних только простых людей, живущих здесь.Тем временем число погибших на Украине, по подсчетам самих украинцев, превысило 700 тысяч человек, добавил он."И в нынешнее время я вижу гораздо более масштабный геноцид. Потому что мои знакомые на Украине подсчитывают количество убитых по свежим могилам, по информации, которая есть в местном паблике, по данным ЗАГСов... Так вот они говорят, что на момент февраля на Украине погибшими числились 703 тысячи людей. То есть представьте себе: более 700 тысяч режим Зеленского уже убил. И мы помним, что это и более 40 людей, которые были сожжены в Одессе, и те, которые были убитыми в Одессе в уличных боях, драках. И теперь это уже не десятки и не сотни, а сотни тысяч человек", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

