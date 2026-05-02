Черный день русской истории: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Черный день русской истории: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе
Черный день русской истории: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Черный день русской истории: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе
Массовое убийство украинскими нацистами мирных людей в Одессе 2 мая 2014 года остается по большому счету преступлением без наказания. Но по окончании СВО, как и РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T12:41
2026-05-02T12:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Массовое убийство украинскими нацистами мирных людей в Одессе 2 мая 2014 года остается по большому счету преступлением без наказания. Но по окончании СВО, как и после Великой Отечественной войны состоится новый процесс, подобный Нюрнбергскому трибуналу, и каждый причастный к "Одесской Хатыни" будет покаран. Об этом в своих памятных заявлениях по случаю скорбной даты спустя 12 лет после трагедии заявили главы Республики Крым и Севастополя, Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.По словам Сергея Аксенова, "Одесская Хатынь" ясно показала, что на Украине мы имеем дело с абсолютным злом, которое, если не имеет отпора, способно разрастаться, захлестывая собой и отравляя все вокруг.Но, как говорится, мельницы Господа Бога мелют медленно, но верно, так что кто-то из убийц невинных одесситов уже в аду, в компании Бандеры, а многих из тех, кто громко радовался мучительной смерти жертв украинских нацистов, эти же нацисты "отловили на улицах, как животных, и загнали на бойню, где они и нашли свой конец", добавил Аксенов.Михаил Развожаев напомнил, что жертвами нацистов 2 мая 2014 года стали 48 человек, из которых 42 погибли в пожаре, охватившем Дом профсоюзов на Куликовом поле, а еще шестеро были убиты на центральных улицах Одессы.Глава города федерального значения назвал произошедшее точкой невозврата, после которой "многие приняли решение идти в ополчение – уничтожать нелюдей, топтавшихся на пепелище". По словам Развожаева, это одна из тех трагедий, которая не имеет срока давности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
одесса, пожар в доме профсоюзов, украина, крым, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов
Черный день русской истории: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе

Трагедия в Доме профсоюзов: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Массовое убийство украинскими нацистами мирных людей в Одессе 2 мая 2014 года остается по большому счету преступлением без наказания. Но по окончании СВО, как и после Великой Отечественной войны состоится новый процесс, подобный Нюрнбергскому трибуналу, и каждый причастный к "Одесской Хатыни" будет покаран. Об этом в своих памятных заявлениях по случаю скорбной даты спустя 12 лет после трагедии заявили главы Республики Крым и Севастополя, Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.
По словам Сергея Аксенова, "Одесская Хатынь" ясно показала, что на Украине мы имеем дело с абсолютным злом, которое, если не имеет отпора, способно разрастаться, захлестывая собой и отравляя все вокруг.
"Черный день русской истории... Массовое убийство в Одессе осталось по большому счету преступлением без наказания Последствия этой безнаказанности сегодня очевидны – от зверских обстрелов Донбасса и приграничных регионов нашей страны до террористических атак по глубоким тылам", – написал глава республики в своем аккаунте в МАКС.
Но, как говорится, мельницы Господа Бога мелют медленно, но верно, так что кто-то из убийц невинных одесситов уже в аду, в компании Бандеры, а многих из тех, кто громко радовался мучительной смерти жертв украинских нацистов, эти же нацисты "отловили на улицах, как животных, и загнали на бойню, где они и нашли свой конец", добавил Аксенов.
"Нет никаких сомнений, что по заслугам получит каждый подонок. И что русский солдат отправит выползший из гроба нацизм обратно в могилу – теперь уже навсегда. Никто не забыт, ничто не забыто", – резюмировал он.
Михаил Развожаев напомнил, что жертвами нацистов 2 мая 2014 года стали 48 человек, из которых 42 погибли в пожаре, охватившем Дом профсоюзов на Куликовом поле, а еще шестеро были убиты на центральных улицах Одессы.
Глава города федерального значения назвал произошедшее точкой невозврата, после которой "многие приняли решение идти в ополчение – уничтожать нелюдей, топтавшихся на пепелище". По словам Развожаева, это одна из тех трагедий, которая не имеет срока давности.
"Когда закончилась Великая Отечественная война, был Нюрнбергский трибунал. Когда закончится специальная военная операция – должен быть новый процесс, чтобы каждый, кто отдавал преступные приказы, получил по заслугам. Вечная память погибшим", – заключил он.
12 лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
