https://crimea.ria.ru/20260502/chernyy-den-russkoy-istorii-v-krymu-vspominayut-zhertv-natsistov-v-odesse-1155691775.html

Черный день русской истории: в Крыму вспоминают жертв нацистов в Одессе

Массовое убийство украинскими нацистами мирных людей в Одессе 2 мая 2014 года остается по большому счету преступлением без наказания. Но по окончании СВО, как и

2026-05-02T12:41

одесса

пожар в доме профсоюзов

украина

крым

новости крыма

севастополь

михаил развожаев

сергей аксенов

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128561599_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d134dc8fe1e8600711d65288ea7e335.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Массовое убийство украинскими нацистами мирных людей в Одессе 2 мая 2014 года остается по большому счету преступлением без наказания. Но по окончании СВО, как и после Великой Отечественной войны состоится новый процесс, подобный Нюрнбергскому трибуналу, и каждый причастный к "Одесской Хатыни" будет покаран. Об этом в своих памятных заявлениях по случаю скорбной даты спустя 12 лет после трагедии заявили главы Республики Крым и Севастополя, Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.По словам Сергея Аксенова, "Одесская Хатынь" ясно показала, что на Украине мы имеем дело с абсолютным злом, которое, если не имеет отпора, способно разрастаться, захлестывая собой и отравляя все вокруг.Но, как говорится, мельницы Господа Бога мелют медленно, но верно, так что кто-то из убийц невинных одесситов уже в аду, в компании Бандеры, а многих из тех, кто громко радовался мучительной смерти жертв украинских нацистов, эти же нацисты "отловили на улицах, как животных, и загнали на бойню, где они и нашли свой конец", добавил Аксенов.Михаил Развожаев напомнил, что жертвами нацистов 2 мая 2014 года стали 48 человек, из которых 42 погибли в пожаре, охватившем Дом профсоюзов на Куликовом поле, а еще шестеро были убиты на центральных улицах Одессы.Глава города федерального значения назвал произошедшее точкой невозврата, после которой "многие приняли решение идти в ополчение – уничтожать нелюдей, топтавшихся на пепелище". По словам Развожаева, это одна из тех трагедий, которая не имеет срока давности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

