Босфорский пролив закрыли для судоходства - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Босфорский пролив закрыли для судоходства
Босфорский пролив закрыли для судоходства - РИА Новости Крым, 02.05.2026
Босфорский пролив закрыли для судоходства
Босфорский пролив закрыт для транзитного судоходства до 18:40 мск из-за проведения парусной регаты, сообщило издание BiGün. РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T11:06
2026-05-02T11:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Босфорский пролив закрыт для транзитного судоходства до 18:40 мск из-за проведения парусной регаты, сообщило издание BiGün.По данным издания, ограничение введено в рамках программы мероприятий Федерации парусного спорта Турции на 2026 год. Гонки организованы при участии Университета Бахчешехир.Согласно информации Управления береговой охраны, пролив был закрыт для прохода судов с 08:40 и возобновит работу в 18:40 мск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Босфорский пролив закрыли для судоходства

Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за парусной регаты

11:06 02.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Босфорский пролив закрыт для транзитного судоходства до 18:40 мск из-за проведения парусной регаты, сообщило издание BiGün.
"Босфор был закрыт для транзитного судоходства из-за парусных гонок “Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race”", - уточнило издание.
По данным издания, ограничение введено в рамках программы мероприятий Федерации парусного спорта Турции на 2026 год. Гонки организованы при участии Университета Бахчешехир.
Согласно информации Управления береговой охраны, пролив был закрыт для прохода судов с 08:40 и возобновит работу в 18:40 мск.
Пролив БосфорБосфорский проливТурцияЧерное мореНовостиВ мире
 
