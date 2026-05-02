Босфорский пролив закрыли для судоходства
Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за парусной регаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Босфорский пролив закрыт для транзитного судоходства до 18:40 мск из-за проведения парусной регаты, сообщило издание BiGün.
"Босфор был закрыт для транзитного судоходства из-за парусных гонок “Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race”", - уточнило издание.
По данным издания, ограничение введено в рамках программы мероприятий Федерации парусного спорта Турции на 2026 год. Гонки организованы при участии Университета Бахчешехир.
Согласно информации Управления береговой охраны, пролив был закрыт для прохода судов с 08:40 и возобновит работу в 18:40 мск.
