Белые теплоходы Крыма: как писались курортные песни о полуострове
РИА Новости Крым, 02.05.2026
Ольга Леонова
Курортные песни о Крыме образца поздних 80-х
Шеф-редактор специальных проектов
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Толпы народа на пляжах, очереди в столовых и к бочкам с квасом. Так выглядели крымские курорты в 80-х. И над тысячами красных, бронзовых тел, морем панамок летят из репродукторов ставшие по-настоящему курортными песни.
"Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас, крик чаек за кормой, сиянье синих глаз"…
Этот хит наипопулярнейшего в те годы Юрия Антонова был написан на стихи советского поэта-песенника Виктора Дюнина. С Дюниным Антонов написал еще немало песен. Исполнил "Белый теплоход" Антонов в составе ВИА "Синяя птица". Песня прозвучала в короткометражке "Незнакомая песня" производства студии "Беларусьфильм".
Сам Дюнин так рассказывал о создании текста:
"На теплоходе в круизе девушка обманула меня, не пришла на назначенное свидание, а утром сошла с теплохода. С теплохода ушла, а от меня нет. Мне не давали покоя ее глаза. На обратной стороне теплоходного расписания за десять минут был написан текст".
Вышедшая из фильма, песня стала жить сама по себе, любимая народом.
Виктор Дюдин сотрудничал с различными ВИА и современными исполнителями с 1975 года. Он же – автор слов еще одной "курортной" песни, музыку на которую написал и исполнил Игорь Николаев. Песня называлась "Южный берег Крыма":
"Южный берег Крыма проплывает мимо, и Гурзуф, и Ялта, замки на песке. Южный берег Крыма, за полоской дыма как мираж ты таешь где-то вдалеке"…
Клип на эту песню был снят в 1987 году у побережья Алушты и показан в культовой программе "Утренняя почта".
В этом же году в "Утренней почте" показали и шуточный клип на песню Владимира Маркина "Я готов целовать песок". Снят он был в Сотере под Алуштой в лагере Московского энергетического института, где Маркин много лет подряд работал культоргом.
"Режут тени наискосок рыжий берег в полосках ила, я готов целовать песок, по которому ты ходила".
Песню тут же подхватили, ее незамысловатые аккорды забренчали юноши во дворах, появилась масса юмористических перепевок.
Стихи к песне, напоминающей дворовую, были написаны еще в 1960 году малоизвестным поэтом Игорем Кобзевым. Правда, в этом стихотворении нет строк, которые стали припевом хита Маркина - они взяты из стихотворения "Волны" поэта Владимира Павлинова.
"Я готов целовать песок" была новаторской и "перестроечной": ведь в самой "Утренней почте" показали песню, которая хоть и имела авторов, но так не напоминала образцово-показательную эстраду СССР!
При этом есть и версии того, что Маркин был далеко не первый. Якобы, похожую композицию еще в 60-х годах пел певец из Азербайджана Бюль-Бюль Оглы, и у него она называлась "Рыжий берег".
Хит Владимира Маркина не только принес ему известность, но и стал посвящением его будущей жене, с которой исполнитель познакомился тоже в Алуште.
На закате СССР была и еще одна песня, которую по праву можно считать популяризатором курортов Крыма. Речь идет о композиции профессионального эстрадного музыканта Алексея Глызина "В Ялту". Второй куплет отражает все реалии горячего летнего сезона и дефицит путевок:
"Заскочу я в свой профком и похлопочу, расскажу, что в Ялту, мол, я хочу, а путевок, скажут, нет уж на этот год... Дикарем возьму билет и - вперед!"
