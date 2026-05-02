Белые теплоходы Крыма: как писались курортные песни о полуострове

РИА Новости Крым, 02.05.2026

2026-05-02T18:12

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Толпы народа на пляжах, очереди в столовых и к бочкам с квасом. Так выглядели крымские курорты в 80-х. И над тысячами красных, бронзовых тел, морем панамок летят из репродукторов ставшие по-настоящему курортными песни."Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас, крик чаек за кормой, сиянье синих глаз"…Этот хит наипопулярнейшего в те годы Юрия Антонова был написан на стихи советского поэта-песенника Виктора Дюнина. С Дюниным Антонов написал еще немало песен. Исполнил "Белый теплоход" Антонов в составе ВИА "Синяя птица". Песня прозвучала в короткометражке "Незнакомая песня" производства студии "Беларусьфильм".Сам Дюнин так рассказывал о создании текста:Вышедшая из фильма, песня стала жить сама по себе, любимая народом.Виктор Дюдин сотрудничал с различными ВИА и современными исполнителями с 1975 года. Он же – автор слов еще одной "курортной" песни, музыку на которую написал и исполнил Игорь Николаев. Песня называлась "Южный берег Крыма":"Южный берег Крыма проплывает мимо, и Гурзуф, и Ялта, замки на песке. Южный берег Крыма, за полоской дыма как мираж ты таешь где-то вдалеке"…Клип на эту песню был снят в 1987 году у побережья Алушты и показан в культовой программе "Утренняя почта".В этом же году в "Утренней почте" показали и шуточный клип на песню Владимира Маркина "Я готов целовать песок". Снят он был в Сотере под Алуштой в лагере Московского энергетического института, где Маркин много лет подряд работал культоргом.Песню тут же подхватили, ее незамысловатые аккорды забренчали юноши во дворах, появилась масса юмористических перепевок. Стихи к песне, напоминающей дворовую, были написаны еще в 1960 году малоизвестным поэтом Игорем Кобзевым. Правда, в этом стихотворении нет строк, которые стали припевом хита Маркина - они взяты из стихотворения "Волны" поэта Владимира Павлинова."Я готов целовать песок" была новаторской и "перестроечной": ведь в самой "Утренней почте" показали песню, которая хоть и имела авторов, но так не напоминала образцово-показательную эстраду СССР!При этом есть и версии того, что Маркин был далеко не первый. Якобы, похожую композицию еще в 60-х годах пел певец из Азербайджана Бюль-Бюль Оглы, и у него она называлась "Рыжий берег".Хит Владимира Маркина не только принес ему известность, но и стал посвящением его будущей жене, с которой исполнитель познакомился тоже в Алуште.На закате СССР была и еще одна песня, которую по праву можно считать популяризатором курортов Крыма. Речь идет о композиции профессионального эстрадного музыканта Алексея Глызина "В Ялту". Второй куплет отражает все реалии горячего летнего сезона и дефицит путевок:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

