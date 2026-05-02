Армия России установила контроль над Миропольем в Сумской области
Армия России установила контроль над Миропольем Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T12:10
министерство обороны рф
украина
сумская область
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над Миропольем Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Накануне армия Россия освободила Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР. А днем ранее – два одноименных населенных пункта Новодмитровка в Сумской области и ДНР. До этого войска освободили населенный пункт Землянки в Харьковской области и Ильиновку в Донецкой Народной Республике.Кроме того, на этой неделе российские силы взяли под контроль населенные пункты Таратутино в Сумской области и Ильичовку в ДНР.По данным Минобороны, с начала весны российские военные освободили свыше 30 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.
12:10 02.05.2026 (обновлено: 12:14 02.05.2026)