215 украинских дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 215 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

2026-05-02T08:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 215 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 мая до 8.00 мск 2 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Еще 33 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и российским приграничьем вечером в пятницу.

