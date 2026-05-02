215 украинских дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 215 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 02.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 215 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 мая до 8.00 мск 2 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Еще 33 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и российским приграничьем вечером в пятницу.
https://crimea.ria.ru/20260501/nad-krymom-otrabotala-pvo-1155686731.html
08:55 02.05.2026 (обновлено: 09:04 02.05.2026)