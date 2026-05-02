10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 02.05.2026
10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани
10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани
10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани

Десятилетний ребенок погиб при лобовом столкновении легковушки и кроссовера на Кубани

15:09 02.05.2026 (обновлено: 15:23 02.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Десятилетний ребенок погиб при лобовом столкновении легковушки и кроссовера на Кубани. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Па данным ведомства, авария произошла днем 2 мая на автодороге "Краснодар – Ейск".
"44-летний водитель автомобиля Hyundai Verna допустил касательное столкновение с Renault Master, под управлением 48-летнего жителя Краснодарского края, после чего продолжил движение и допустил лобовое столкновение с автомобилем Haval под управлением 55-летнего водителя", – рассказал начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Каневскому району Евгений Гузицын.
В результате лобового столкновения седана и кроссовера погиб десятилетний пассажир Hyundai.
"Водители обоих транспортных средств с травмами отправлены в центральную районную больницу станицы Каневской. Водитель Renault Master не пострадал", – уточнил Гузицын.
Накануне четверо детей погибли в массовом ДТП с фурой под Екатеринбургом.
