10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани
10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 02.05.2026
10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани
Десятилетний ребенок погиб при лобовом столкновении легковушки и кроссовера на Кубани. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 02.05.2026
2026-05-02T15:09
2026-05-02T15:09
2026-05-02T15:23
дтп
краснодарский край
кубань
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Десятилетний ребенок погиб при лобовом столкновении легковушки и кроссовера на Кубани. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Па данным ведомства, авария произошла днем 2 мая на автодороге "Краснодар – Ейск".В результате лобового столкновения седана и кроссовера погиб десятилетний пассажир Hyundai."Водители обоих транспортных средств с травмами отправлены в центральную районную больницу станицы Каневской. Водитель Renault Master не пострадал", – уточнил Гузицын.Накануне четверо детей погибли в массовом ДТП с фурой под Екатеринбургом.
краснодарский край
кубань
дтп, краснодарский край, кубань, происшествия, новости
10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани
Десятилетний ребенок погиб при лобовом столкновении легковушки и кроссовера на Кубани
15:09 02.05.2026 (обновлено: 15:23 02.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Десятилетний ребенок погиб при лобовом столкновении легковушки и кроссовера на Кубани. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Па данным ведомства, авария произошла днем 2 мая на автодороге "Краснодар – Ейск".
"44-летний водитель автомобиля Hyundai Verna допустил касательное столкновение с Renault Master, под управлением 48-летнего жителя Краснодарского края, после чего продолжил движение и допустил лобовое столкновение с автомобилем Haval под управлением 55-летнего водителя", – рассказал начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Каневскому району Евгений Гузицын.
В результате лобового столкновения седана и кроссовера погиб десятилетний пассажир Hyundai.
"Водители обоих транспортных средств с травмами отправлены в центральную районную больницу станицы Каневской. Водитель Renault Master не пострадал", – уточнил Гузицын.
