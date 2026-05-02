10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани

Десятилетний ребенок погиб при лобовом столкновении легковушки и кроссовера на Кубани. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Десятилетний ребенок погиб при лобовом столкновении легковушки и кроссовера на Кубани. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Па данным ведомства, авария произошла днем 2 мая на автодороге "Краснодар – Ейск".В результате лобового столкновения седана и кроссовера погиб десятилетний пассажир Hyundai."Водители обоих транспортных средств с травмами отправлены в центральную районную больницу станицы Каневской. Водитель Renault Master не пострадал", – уточнил Гузицын.Накануне четверо детей погибли в массовом ДТП с фурой под Екатеринбургом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП на трассе в Керчь – погиб человек и двое пострадали В ДТП в Крыму погиб один человек и 20 получили травмы Машина слетела в реку Кубань - погибли двое

