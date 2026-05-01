Зимний экзамен сдан: как прошел отопительный сезон в Крыму
Зимний экзамен сдан: как прошел отопительный сезон в Крыму
2026-05-01T20:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Крыму завершается, котельные переводят в режим подачи горячего водоснабжения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По его информации, обычно этот процесс занимает от восьми часов до полутора суток в зависимости от объектов. "Тушится котельная, останавливаются зимние сетевые насосы. Наш персонал "руками" перекрывает линии теплоснабжения в направлении МКД. Управляющие компании тоже закрывают водные задвижки. И только когда мы убедились, что вся эта работа выполнена - включаются летние сетевые насосы, начинает уже в меньшем объеме циркулировать теплоноситель, он поступает на тепловой пункт, на бойлеры по системе, и горячая вода поступает непосредственно потребителю", - разъяснил гость студии.Чуть больше времени на переход с отопительного сезона может понадобиться двум районам в Симферополе, поделился Прилипко."Массив по улице Фруктовой, 13, на которую переключаются в летнем режиме те нагрузки, которые зимой получают услугу теплоснабжения от переулка Северный, от ул. Глинки, там порядка 100 МКД. Также у нас есть большая квартальная котельная в районе Первой Конной Армии. Там у нас 113 МКД, более 15 тепловых пунктов, где нужно технически все перекрыть, чтоб не было казуса, что кто-то будет продолжать получать услугу теплоснабжения, когда уже принято решение о завершении сезона", - разъяснил он.В целом, по оценке генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго", этот отопительный сезон прошел успешно, несмотря на аномальные холода.Дмитрий Прилипко отметил, что на сегодняшний день работа по переходу котельных с отопления на подачу горячей воды практически завершена."Если возникают какие-то точечные обращения, на которые мы реагируем, то есть граждане обращаются на нашу горячую линию, сообщают о том, что какие-то параметры по горячему водоснабжению их не устраивают - мы выходим и разбираемся, производим эту тонкую настройку уже по месту, для того, чтоб все получили нормативного качества горячее водоснабжение", - заключил гендиректор предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Севастополе продлят до 1 маяГде в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почемуКак крымчанам не переплачивать за тепло в квартирах в межсезонье
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отопительный сезон в Севастополе продлят до 1 мая
Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
Как крымчанам не переплачивать за тепло в квартирах в межсезонье
 
22:03Рейд в Севастополе опять закрыли
21:54Новая атака на Туапсе и майский снег в Крыму – главное за день
21:46Белый дом считает войну в Иране завершенной - СМИ
21:37Насельник Киево-Печерской лавры УПЦ задержан в Киеве
21:13Фото нацистов в форме Красной армии: как атакуют сайт "Бессмертного полка"
20:41ВСУ ударили по подстанции "скорой" в Херсонской области
20:28Над Крымом отработала ПВО
20:16Зимний экзамен сдан: как прошел отопительный сезон в Крыму
19:52Трамп повысил пошлины на европейские машины
19:38Рейд в Севастополе открыт
19:26Поезд из Москвы в Крым опаздывает в пути на два часа
19:19Самый мощный энергоблок в стране ввели в эксплуатацию на Курской АЭС
19:0317 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри
18:44Рейд в Севастополе закрыт в третий раз
18:34На Кубани воют сирены воздушной опасности
18:25Четверо детей погибли в массовом ДТП под Екатеринбургом
18:04Северо-Осетинский театр везет в Крым спектакли о войне
17:48ЧП с вертолетом в Коми – возбуждено дело о нарушении правил безопасности
17:21100 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
17:13Единое пособие получают девять миллионов российских семей – Медведев
Лента новостейМолния