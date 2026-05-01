Жуткое ДТП на трассе в Керчь – погиб человек и двое пострадали - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Новороссийск - Керчь. Об этом сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T13:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Новороссийск - Керчь. Об этом сообщили в полиции Кубани.Авария произошла в пятницу утром в Анапе. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen наехал на бетонное ограждение, а затем его выбросило на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi.Сейчас на месте работают специалисты. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливаются.Накануне на автодороге Темрюк-Мор Порт на въезде в город автомобиль упал в реку, два человека погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

