Жуткое ДТП на трассе в Керчь – погиб человек и двое пострадали - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Жуткое ДТП на трассе в Керчь – погиб человек и двое пострадали
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Новороссийск - Керчь. Об этом сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 01.05.2026
Жуткое ДТП на трассе в Керчь – погиб человек и двое пострадали

На трассе Новороссийск - Керчь на Кубани в ДТП погиб человек и двое ранены

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Новороссийск - Керчь. Об этом сообщили в полиции Кубани.
Авария произошла в пятницу утром в Анапе. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen наехал на бетонное ограждение, а затем его выбросило на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi.
"В результате ДТП водитель Volkswagen скончался до приезда скорой помощи, его пассажир и водитель Audi пострадали, им оказана медицинская помощь", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте работают специалисты. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Накануне на автодороге Темрюк-Мор Порт на въезде в город автомобиль упал в реку, два человека погибли.
15:33Черное море защитят дамбой от разлива нефтепродуктов после атаки в Туапсе
15:14Коломойский* получил новое обвинение по делу "ПриватБанка"
14:51Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
14:44Феодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"
14:38В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке дрона детей
14:22В Татарстане подросток задел удочкой контактные провода и погиб
14:09Пожар на промышленном предприятии Пермского края локализовали
13:56Жуткое ДТП на трассе в Керчь – погиб человек и двое пострадали
13:42Громадные потери ВСУ – Украина лишилась более 8 тысяч солдат за неделю
13:29В Севастополе снова остановили морской транспорт
13:15Раненных на границе Херсонской и Запорожской областей детей везут в Крым
13:01Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей
12:4814 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
12:35Россия нанесла шесть ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:27Цветы и ростовые куклы: в Симферополе открыли Детский парк
12:18Армия России выбила ВСУ из Покаляного в Харьковской области
12:11Первый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь
12:01Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы"
11:44Новости Туапсе: что приходит в городе после нового удара по морскому терминалу
11:32Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударов
Лента новостейМолния