Закрытие воздушного пространства – на Кубани опровергли новый фейк
2026-05-01T10:20
На Кубани опровергли новый фейк о закрытии воздушного пространства из-за "учений"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Фейковые письма о проведении учений и закрытии воздушного пространства рассылают мошенники чиновникам Краснодарского края. Об этом информирует оперштаб Кубани.
"В поддельном документе, адресованном главам муниципалитетов, говорится о запрете использования воздушного пространства для всех видов воздушных судов в период с 30 апреля по 12 мая якобы в связи с учениями Министерства обороны РФ. Это фейк", – сказано в сообщении.
Никаких учений в регионе не планируется и такого письма за подписью губернатора не существует, подчеркнули в оперштабе.
Отмечается также, что рассылка приходит с бесплатного почтового сервиса, с которого администрация не отправляет писем и не ведет деловую переписку. Ящик зарегистрирован на иностранной платформе, а по номеру телефона "исполнителя письма" можно только забронировать номер в одной из сочинских гостиниц.
В оперштабе призвали доверять только официальным источникам информации.
Враг подделывает
с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации, сообщал ранее советник главы республики Олег Крючков.
