Рейтинг@Mail.ru
Закрытие воздушного пространства – на Кубани опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260501/zakrytie-vozdushnogo-prostranstva--na-kubani-oprovergli-novyy-feyk-1155673074.html
Закрытие воздушного пространства – на Кубани опровергли новый фейк
Фейковые письма о проведении учений и закрытии воздушного пространства рассылают мошенники чиновникам Краснодарского края. Об этом информирует оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T10:20
краснодарский край
кубань
фейк
новости
общество
цифровая безопасность
киберпреступность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119715182_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_dc7a420818e3bc264b2fcd557c392ff8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Фейковые письма о проведении учений и закрытии воздушного пространства рассылают мошенники чиновникам Краснодарского края. Об этом информирует оперштаб Кубани.Никаких учений в регионе не планируется и такого письма за подписью губернатора не существует, подчеркнули в оперштабе. Отмечается также, что рассылка приходит с бесплатного почтового сервиса, с которого администрация не отправляет писем и не ведет деловую переписку. Ящик зарегистрирован на иностранной платформе, а по номеру телефона "исполнителя письма" можно только забронировать номер в одной из сочинских гостиниц.В оперштабе призвали доверять только официальным источникам информации.Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации, сообщал ранее советник главы республики Олег Крючков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейкМошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХКонфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджер
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119715182_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1967471e6ea8287672369a4e7447eb63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
На Кубани опровергли новый фейк о закрытии воздушного пространства из-за "учений"

10:20 01.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Фейковые письма о проведении учений и закрытии воздушного пространства рассылают мошенники чиновникам Краснодарского края. Об этом информирует оперштаб Кубани.
"В поддельном документе, адресованном главам муниципалитетов, говорится о запрете использования воздушного пространства для всех видов воздушных судов в период с 30 апреля по 12 мая якобы в связи с учениями Министерства обороны РФ. Это фейк", – сказано в сообщении.
Никаких учений в регионе не планируется и такого письма за подписью губернатора не существует, подчеркнули в оперштабе.
Отмечается также, что рассылка приходит с бесплатного почтового сервиса, с которого администрация не отправляет писем и не ведет деловую переписку. Ящик зарегистрирован на иностранной платформе, а по номеру телефона "исполнителя письма" можно только забронировать номер в одной из сочинских гостиниц.
В оперштабе призвали доверять только официальным источникам информации.
Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации, сообщал ранее советник главы республики Олег Крючков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
