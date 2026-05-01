https://crimea.ria.ru/20260501/zakrytie-vozdushnogo-prostranstva--na-kubani-oprovergli-novyy-feyk-1155673074.html

Закрытие воздушного пространства – на Кубани опровергли новый фейк

Фейковые письма о проведении учений и закрытии воздушного пространства рассылают мошенники чиновникам Краснодарского края. Об этом информирует оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T10:20

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119715182_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_dc7a420818e3bc264b2fcd557c392ff8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Фейковые письма о проведении учений и закрытии воздушного пространства рассылают мошенники чиновникам Краснодарского края. Об этом информирует оперштаб Кубани.Никаких учений в регионе не планируется и такого письма за подписью губернатора не существует, подчеркнули в оперштабе. Отмечается также, что рассылка приходит с бесплатного почтового сервиса, с которого администрация не отправляет писем и не ведет деловую переписку. Ящик зарегистрирован на иностранной платформе, а по номеру телефона "исполнителя письма" можно только забронировать номер в одной из сочинских гостиниц.В оперштабе призвали доверять только официальным источникам информации.Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации, сообщал ранее советник главы республики Олег Крючков.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

