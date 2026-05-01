ВСУ ударили по подстанции "скорой" в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковал подстанцию скорой медицинской помощи в Алешкинском районе Херсонской области. Врачи скорой медицинской помощи получили сильные контузии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
"В эти часы в Алешкинском районе Херсонской области подстанция скорой помощи подверглась обстрелу. К счастью, сотрудники скорой помощи существенно не пострадали, хотя у них наблюдается высокая степень контузии", - написал он в мессенджере МАКС.
Пока медики остаются на месте из-за активности вражеских дронов, добавил он.
"После улучшения оперативной обстановки медики сами будут доставлены в медицинскую организацию для оказания необходимой помощи", - уточнил Черевко.
Кроме того, от ударов дронов повреждены автомобили скорой помощи, в том числе и бронированный.
Дрон ВСУ ударил по двору жилого дома в ночь на пятницу. В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет. Как сообщал заместитель председателя правительства Херсонской области, детей перевезли на лечение в Крым, 15-летного подростка – в крайне тяжелом состоянии.
Позже в минздраве Крыма сообщили, что третий ребенок также прибыл в Симферополь на лечение. Состояние двоих детей оценивается как тяжелое, третьего ребенка — как средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в Республиканской детской клинической больнице Симферополя.