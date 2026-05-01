ВСУ нанесли массированный удар по энергетике в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Запорожская область подверглась массированному удару со стороны ВСУ. Регион частично остался без света из-за прилетов по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов", - написал он в мессенджере МАКС.
В пятницу все службы находятся в режиме повышенной готовности, энергетики работают над восстановлением подачи электричества максимальному количеству абонентов.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 1 мая отразили новую атаку ВСУ на Крым и другие регионы России, уничтожив 141 беспилотник.
По данным оперштаба Кубани, при атаке произошел новый пожар на морском терминале в Туапсе. В Белгородской области погибли двое подростков 18 и 15 лет - их мотоцикл был целенаправленно атакован дроном.
