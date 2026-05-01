Рейтинг@Mail.ru
Вертолет с вахтовиками упал на бок в Коми - ранены 10 человек - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260501/vertolet-s-vakhtovikami-sovershil-zhestkuyu-posadku-v-komi---raneny-8-chelovek-1155682727.html
Вертолет с вахтовиками упал на бок в Коми - ранены 10 человек
В Коми частный вертолет, перевозивший вахтовиков, совершил жесткую посадку - пострадали десять человек. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.
республика коми
происшествия
вертолет
авиакатастрофа
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
мчс республики коми
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110774/87/1107748781_0:126:3418:2048_1920x0_80_0_0_8b7dac29d88ef7d7a40bc78b10a14a66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Коми частный вертолет, перевозивший вахтовиков, совершил жесткую посадку - пострадали десять человек. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.Отмечается, что частный пассажирский вертолет МИ-8Т завалился на бок во время взлета в Усинске.На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110774/87/1107748781_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_0d4be1da0516d954b65a031ecb7452de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Вертолет с вахтовиками упал на бок в Коми - ранены 10 человек

В Коми десять человек пострадали при жесткой посадке вертолета - МЧС

16:56 01.05.2026 (обновлено: 16:58 01.05.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Коми частный вертолет, перевозивший вахтовиков, совершил жесткую посадку - пострадали десять человек. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.
Отмечается, что частный пассажирский вертолет МИ-8Т завалился на бок во время взлета в Усинске.

"Вертолет должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находилось 24 человека. Пострадало 10 человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона.
Причины случившегося устанавливаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
