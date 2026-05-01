Морской терминал горит в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Морской терминал горит в Туапсе после атаки ВСУ
Морской терминал горит в Туапсе после атаки ВСУ
В Туапсе после атаки ВСУ вспыхнул пожар на морском терминале. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T07:03
2026-05-01T07:34
туапсе
краснодарский край
атаки всу
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
кубань
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Туапсе после атаки ВСУ вспыхнул пожар на морском терминале. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. На данный момент огонь тушат 128 человек и 41 единица техники.В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.Открытое горение было локализовано 23 апреля. Пожар потушили спустя пять дней.
туапсе
краснодарский край
кубань
В Туапсе после атаки ВСУ снова загорелся морской терминал

07:03 01.05.2026 (обновлено: 07:34 01.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Туапсе после атаки ВСУ вспыхнул пожар на морском терминале. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы", - сказано в сообщении.
На данный момент огонь тушат 128 человек и 41 единица техники.
В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.
В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.
Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.
Открытое горение было локализовано 23 апреля. Пожар потушили спустя пять дней.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
