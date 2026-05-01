Морской терминал горит в Туапсе после атаки ВСУ

Морской терминал горит в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Морской терминал горит в Туапсе после атаки ВСУ

В Туапсе после атаки ВСУ вспыхнул пожар на морском терминале. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T07:03

2026-05-01T07:03

2026-05-01T07:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Туапсе после атаки ВСУ вспыхнул пожар на морском терминале. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. На данный момент огонь тушат 128 человек и 41 единица техники.В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.Открытое горение было локализовано 23 апреля. Пожар потушили спустя пять дней.

туапсе

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, краснодарский край, атаки всу, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, кубань