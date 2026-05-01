В Севастополе снова остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 01.05.2026
В Севастополе снова остановили морской транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
Рейд в Севастополе был перекрыт в пятницу в 07:52, ограничение действовало более двух часов.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не сообщается.
Для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Они отправляются Вот площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
