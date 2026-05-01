В первый день мая в Крыму выпадет снег в горах - прогноз погоды - РИА Новости Крым, 01.05.2026
В первый день мая в Крыму выпадет снег в горах - прогноз погоды
2026-05-01T00:01
00:01 01.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В пятницу ночью холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму дожди, в горах с мокрым снегом; днем без существенных осадков, лишь в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, в горах 0…-2; днем +10…+15, в горах +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11…+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы от +5 до +8, днем от +11 до +14 градусов.
